La candidata alla Duma di Stato per il seggio assegnato nella circoscrizione Babushkinsky di Mosca, l'esponente dei Verdi con posizioni contro la guerra in Ucraina, Yulia Kuznetsova, è scomparsa da ieri, dopo un incontro con i suoi sostenitori a Sokolniki.

"Da ieri sera non risponde più al telefono", denuncia l'ong Slovo Zashchite (Parola alla difesa) dopo che nelle ultime settimane almeno 36 candidati "forti" per le elezioni in corso da questa mattina per le legislative, a livello federale, ma anche per elezioni regionali e municipali, sono stati costretti da sentenze giudiziarie, a ritirarsi.

All'ultima persona con cui ha parlato ieri sera ha detto che era su un taxi con il marito a un quarto d'ora da casa. Secondo fonti del suo entourage, potrebbe essere stata fermata dalla polizia. Il telefono del marito si è brevemente riattivato questa mattina, ma nessuno ha risposto. Anche gli osservatori ai seggi che, come candidata, ha potuto raccomandare, sono stati allontanati dalle urne. Prima di candidarsi per la Duma di Stato, aveva lavorato alla campagna elettorale di Boris Nadezhdin e si era candidata alla Duma di Mosca nel 2024.

Ilya Boronina, candidata nella repubblica di Udmurtia per la Duma di Stato, è stata costretta a ritirare la sua candidatura dopo che, con schema quasi uguale per tutti, la Corte suprema regionale ha accolto il ricorso presentato dal partito Russia giusta in cui si denunciava la violazione delle norme sul copyright, per il mancato pagamento dei diritti per l'uso del brano Bad to the Bone in un video della sua campagna pubblicato su VKontakte, pagamento che può essere fatto solo in dollari, quindi impossibile in questo momento da un conto russo. Borinina non è stata convocata all'udienza, non ha ricevuto alcuna notifica.