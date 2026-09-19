Russia al voto, l'ultimo mistero di Putin: la candidata scomparsa

La candidata alla Duma di Stato per il seggio assegnato nella circoscrizione Babushkinsky di Mosca, l'esponente dei Verdi con posizioni contro la guerra in Ucraina, Yulia Kuznetsova, è scomparsa da ieri, dopo un incontro con i suoi sostenitori a Sokolniki.
"Da ieri sera non risponde più al telefono", denuncia l'ong Slovo Zashchite (Parola alla difesa) dopo che nelle ultime settimane almeno 36 candidati "forti" per le elezioni in corso da questa mattina per le legislative, a livello federale, ma anche per elezioni regionali e municipali, sono stati costretti da sentenze giudiziarie, a ritirarsi.
All'ultima persona con cui ha parlato ieri sera ha detto che era su un taxi con il marito a un quarto d'ora da casa. Secondo fonti del suo entourage, potrebbe essere stata fermata dalla polizia. Il telefono del marito si è brevemente riattivato questa mattina, ma nessuno ha risposto. Anche gli osservatori ai seggi che, come candidata, ha potuto raccomandare, sono stati allontanati dalle urne. Prima di candidarsi per la Duma di Stato, aveva lavorato alla campagna elettorale di Boris Nadezhdin e si era candidata alla Duma di Mosca nel 2024.
Ilya Boronina, candidata nella repubblica di Udmurtia per la Duma di Stato, è stata costretta a ritirare la sua candidatura dopo che, con schema quasi uguale per tutti, la Corte suprema regionale ha accolto il ricorso presentato dal partito Russia giusta in cui si denunciava la violazione delle norme sul copyright, per il mancato pagamento dei diritti per l'uso del brano Bad to the Bone in un video della sua campagna pubblicato su VKontakte, pagamento che può essere fatto solo in dollari, quindi impossibile in questo momento da un conto russo. Borinina non è stata convocata all'udienza, non ha ricevuto alcuna notifica.
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Boronina è una dei 29 candidati ai seggi uninominali di Yabloko, partito di sistema ma contro la guerra squalificato anche dal voto di lista a livello federale e in diverse regione, costretti a fare marcia indietro. Boronina è leader del partito della Udmurtia. A ieri, rimanevano in lizza solo 106 candidati di Yabloko per le circoscrizioni in 45 regioni, rispetto ai 135 dell'inizio della campagna. Candidati del partito rimangono nella competizione solo in una regione, per l'elezione dell'assemblea legislativa (lo erano originariamente in 39), dopo la squalifica delle liste in sette regioni e squalifiche dei candidati nei seggi uninominali.
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Sono stati costretti al ritiro almeno otto candidati del Partito comunista, partito di sistema, favorevole alla guerra, per la Duma di stato o per le assemblee legislative regionali, secondo quanto ricostruito dal sito di notizie indipendente Vyorstka. Il più importante dei quali è Nikolai Bondarenko, ex deputato nella regione di Saratov con due milioni di abbonati su Youtube, un caso che ha infiammato i social. La sua candidatura nella circoscrizione considerata come il feudo del Presidente della Duma uscente, Vyacheslav Volodin, è stata cancellata dopo che un dibattito tv a cui ha partecipato ha avuto un picco di audience. La ragione ufficiale è un post con una vecchia foto di lui insieme ad Aleksei Navalny. Altre personalità del partito comunista hanno ricevuto pressioni molto forti in regioni in cui la forza politica è forte, come nell'Altai.