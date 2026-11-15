I veri sconfitti della guerra in Ucraina

Forse ci siamo, o forse no, ma l’importante è continuare a credere che una pace che non suoni come una resa incondizionata per l’Ucraina sia possibile. Secondo quanto riferito dal presidente Zelensky, gli Stati Uniti avrebbero avanzato l’ipotesi di una cessione territoriale alla Russia in cambio dell’ingresso dell’Ucraina nella Nato e su questo si è aperta una trattativa - a cui partecipa anche l’Europache pare più solida delle precedenti. Tra pochi mesi saranno cinque anni dall’invasione russa, dall’inizio di quella che nelle intenzioni di Putin avrebbe dovuto essere una “guerra lampo”.

Ovvio che l’Ucraina la Vladimir Putin guerra non potrà mai vincerla, se per vittoria intendiamo respingere l’Armata Rossa fuori dai suoi confini. Ma è altrettanto chiaro che neppure Mosca è in grado di raggiungere il suo scopo di piegare l’esercito nemico e installare a Kiev un governo fantoccio filo russo.

Anzi, Putin è il vero sconfitto: cinquecentomila soldati morti, altrettanti feriti o dispersi, economia interna al collasso, isolamento internazionale, la Nato che ha rafforzato la presenza ai confini, l’Europa che si sta riarmando come mai e tutto questo in cambio di una manciata di chilometri quadrati di territori occupati e comunque ostili.Ce n’è abbastanza per poter giudicare onorevole un cessate il fuoco che conceda all’invasore il minimo sindacale per non perdere del tutto la faccia di fronte al suo popolo. E se, come pare, al tavolo della pace siederà pure l’Europa, se come pare ci sarà pure l’Italia, bè a quel punto sarà la sconfitta non soltanto di Putin ma pure di tutti i suoi cantori che in questi anni hanno fatto di tutto per convincere l’opinione pubblica che non era il caso di continuare a sostenere il popolo ucraino perché la Russia avrebbe comunque raggiunto il suo obiettivo di annettere una nazione confinante.