Paura sul Mississippi, petroliera travolge una nave da crociera: affonda davanti a tutti, 32 feriti e scene da Titanic

Momenti di terrore sul fiume Mississippi, nei pressi del porto di New Orleans, dove una petroliera ha travolto e affondato la nave da crociera American Heritage. La violenta collisione ha provocato il pericoloso ribaltamento dell’imbarcazione passeggeri, che si è inclinata fino a finire in gran parte sommersa dall’acqua.

Twelve people in the water as rescues continue following collision involving river cruiser and tanker near Port of New Orleans in Louisiana, according to WDSU. pic.twitter.com/3PGiHYVDwP — WBC24 (@WBC24News) November 13, 2026

L’incidente è avvenuto intorno alle 12.30 ora locale, quando la petroliera Atlantic Asphal ha colpito a forte velocità la nave da crociera, che si trovava ormeggiata. A bordo dell’American Heritage erano presenti circa 129 passeggeri, oltre ai membri dell’equipaggio. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità, 32 persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Nessuna di loro sarebbe in condizioni gravi.

La collisione ha provocato scene drammatiche: alcuni passeggeri sono finiti in acqua con i giubbotti di salvataggio, mentre altri si sono aggrappati alle ringhiere nel tentativo di mettersi in salvo. Diverse imbarcazioni presenti nella zona sono intervenute per soccorrere le persone cadute nel fiume.

Le immagini dello schianto hanno rapidamente fatto il giro dei social network. Un testimone, Jamie Holford, ha raccontato a CBS News di aver assistito a una scena spaventosa, paragonandola a quella del Titanic. Ha descritto il rumore dell’impatto come quello di tonnellate di acciaio che si accartocciano.

Il governatore della Louisiana, Jeff Landry, ha confermato di essere in contatto con le autorità locali e di essere diretto a New Orleans. Restano da chiarire le cause dell’incidente.