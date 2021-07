Immigrazione, Paolo Del Debbio a valanga contro l'Europa: "Cosa fa per quei disperati? Nulla di nulla", il plauso della Meloni

01 luglio 2021 a

Un duro attacco quello che Paolo De Debbio, noto conduttore di Rete 4, ha pronunciato contro l'Unione europea. L'argomento oggetto del rimprovero è quello dell'immigrazione. "Una persona potrebbe dire: ma cosa vuoi che siano 18mila sbarchi in un Paese con 60 milioni di abitanti? A parte che andrebbe chiesto ai luoghi dove avvengono questi sbarchi, ai cittadini che vi abitano e alle istituzioni sottoposte a stress organizzati non indifferenti", ha detto il giornalista in un video pubblicato su Youtube e intitolato "l’Europa lascia sola l’Italia".

Secondo Del Debbio, comunque, "la domanda giusta da fare è cosa ci stia a fare l'Europa in tutto questo. Purtroppo, la risposta è: nulla di nulla". Applausi su Twitter da parte della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che ha condiviso pienamente le parole del conduttore: "Bravo Del Debbio. Sul tema immigrazione la grande assente è l'Europa".

Intanto si è registrata una nuova emergenza al largo della Sicilia, dove un barcone, con a bordo 63 migranti, è stato soccorso stanotte, al limite delle acque nazionali, da una motovedetta della Guardia costiera. L'imbarcazione, che è partita dalla Libia, è stata lasciata alla deriva e tutti i migranti dopo il trasbordo sull'unità di soccorso sono stati portati all'hotspot di Lampedusa dove gli ospiti sono arrivati complessivamente a 644. Intanto si cercano 9 dispersi dopo il naufragio di ieri, anche se al momento non è stato recuperato ancora nessun corpo.

