Ursula von der Leyen, "emissioni zero"? Ecco per quale tratta usa il jet privato: che vergogna, lady Europa

La Cop26 a Glasgow sta impegnando molti leader a livello mondiale in questi giorni: al centro del dibattito c'è soprattutto la ricerca di nuove misure per ridurre le emissioni di Co2 nell'atmosfera ed evitare così catastrofi ambientali. Sembra però che i grandi del pianeta predichino bene e razzolino male. Tra questi c'è la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, la quale - a dispetto di importanti impegni annunciati contro i cambiamenti climatici - farebbe poi abuso di jet privati per missioni e viaggi vari.

A sottolineare questa stortura è stato il Daily Telegraph, giornale filo-conservatore londinese, che ha denunciato il continuo ricorso della von der Leyen a questo tipo di aerei, altamente inquinanti, anche per spostamenti di poche decine di chilometri. La presidente della Commissione, in particolare, è stata criticata per aver utilizzato il jet privato per un volo di 19 minuti da Vienna a Bratislava. Nel mirino, poi, ci è finito anche il premier inglese Boris Johnson, accusato di essere rientrato a Londra da Glasgow a bordo di un volo privato per partecipare a una cena non istituzionale.

In realtà, la von der Leyen e Johnson non sarebbero gli unici a fare uso di jet privati. Anzi, pare che a Glasgow - proprio in occasione della conferenza sul clima - siano atterrati centinaia di jet privati. Solo domenica, per esempio, se ne sono contati almeno 52. Tra questi, quelli del Principe Alberto di Monaco, di decine di reali e anche di amministratori delegati "green". E si stima che questa flotta di jet in arrivo per la Cop26 abbia generato ben 13mila tonnellate di emissioni di Co2, l'equivalente della quantità prodotta da più di 1.600 inglesi in un anno. Pare - come riporta TgCom24 - che solo il presidente Biden, per esempio, abbia generato circa 100 tonnellate di carbonio per essere presente alla conferenza, grazie a una flotta di quattro aerei, l'elicottero Marine One e un enorme corteo di auto.

