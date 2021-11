Mario Monti, 10 anni dopo il "golpe" su Berlusconi: "Soffocati dall'Europa di politici e banchieri"

15 novembre 2021 a

L'austerità di Mario Monti? Colpa dell'Europa. Dieci anni dopo l'ex premier si giustifica così: "Alcuni economisti, politici e banchieri centrali che dieci anni fa chiedevano un’austerità sempre maggiore, e un corsetto chiamato fiscal compact, a un’Europa e a un’Italia già in recessione". Impossibile anche per Monti dimenticare il giorno in cui il governo Berlusconi fu defenestrato e sostituito da quello del professore nominato senatore a vita dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ex leader dell'ala dei "riformisti" del PCI.

Proprio questa nomina, prima della fine del governo e non dopo, ha avuto un significato tutto suo. L'impressione - sottolinea il Giornale - è che si volesse battezzare come "uomo della provvidenza", per un compito d salvatore della patria, mediante la politica del rigore del bilancio. Ben troppo rigore.

La tassazione patrimoniale sugli immobili, assieme alla legge Fornero sulla pensione obbligatoria a 75 anni, ha fatto calare il Prodotto interno lordo. Quando c'era Berlusconi nel 2011 il debito pubblico era al 120 per cento, mentre nel 2019 il rapporto debito/PIL era arrivato al 134,8: un peggioramento di 15 punti in 10 anni che oggi Monti giustifica incolpando l'Ue. Insomma, un vero e proprio sfregio a tutti gli italiani.

