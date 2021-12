Banconote in euro, "addio nel 2024": quali tagli cambieranno, rivoluzione europea

06 dicembre 2021 a

Dite addio alle banconote degli euro come le avete sempre conosciute. La Banca centrale europea, su input della presidente Christine Lagarde, successore di Mario Draghi all'Eurotower, ha deciso di rinnovare l'immagine cartacea delle banconote entro il 2024. "Dopo vent’anni – ha annunciato la Lagarde in persona – è tempo di aggiornare l'aspetto delle nostre banconote in modo che gli europei di tutte le età e origini possano identificarsi con esse". Nonostante gli impulsi di vari governi europei a favorire i pagamenti elettronici e scoraggiare l'uso del contante per favorire da un lato gli utenti e la tracciabilità dei pagamenti e dall'altro scoraggiare l'evasione fiscale, i contanti restano la forma di pagamento favorita degli europei. "La loro richiesta rimane intensa", ha riconosciuto la presidente della Bce.

Necessario, dunque, un nuovo "look" anche per rinsaldare il legame tra i cittadini e "l'istituzione euro". In arrivo nuovi biglietti da 100 e 200 euro. L'iter, spiega il Giornale, partirà con l’organizzazione di "aree di discussione": i cittadini dei vari Paesi diranno la loro sui temi preferiti da rappresentare sui contanti. Quindi, un "gruppo consultivo" composto da un esperto per ciascun Paese europeo (già nominati dalla Bce) dovrà presentare al consiglio direttivo dell'Eurotower l'elenco dei temi selezionati. Presto dunque diremo addio, con ogni probabilità, ai temi-guida dei disegni attuali: "Tempi e stili", con finestre, porte e ponti.



Dopo aver ricevuto l'ok dall'opinione pubblica, la Bce procederà con un bando di progettazione per le nuove banconote, con via libera definitivo che spetterà al consiglio direttivo. "Vogliamo sviluppare banconote in euro che i cittadini europei possano identificare e utilizzare con orgoglio come denaro", ha motivato la svolta l'italiano Fabio Panetta, componente del comitato esecutivo della Bce. "Il processo di riprogettazione delle banconote andrà di pari passo con la nostra ricerca sull'euro digitale".



