Digitalizzazione: giovani e territorio chiave per la ripresa economia. L'analisi dell'imprenditore Andrea Pasini

Andrea Pasini 11 dicembre 2021 a

a

a

I fondi del Next Generation Eu sono uno strumento fondamentale per aiutare l’Italia a superare la crisi economica causata dalla pandemia. È fondamentale che queste risorse siano investite in modo corretto. Ci troviamo davanti un’occasione unica e non possiamo permetterci di fallire.

Tra le leve di ripartenza spicca la digitalizzazione. I giovani dovranno essere protagonisti di questa risoluzione digitale tanto attesa e sarà quindi necessario formali adeguatamente e fornire loro i migliori strumenti possibili per affrontare una così importante sfida.

Dopo due anni difficili, i fondi Next Generation Eu rappresentano una chance per la ripartenza, quella vera. E in questa tanto auspicata ripartenza non possiamo permetterci di lasciare nessuno indietro.

Io sono Andrea Pasini un giovane imprenditore di Trezzano Sul Naviglio e credo che l’Italia ora abbia una grande missione: costruire un Paese dove ci siano più diritti e più opportunità, soprattutto per i giovani e per le donne. È necessario distribuire correttamente gli investimenti nei settori che possono trainare l’economia nazionale. Il nostro obiettivo non deve essere tornare a prima del Covid-19, ma costruire l’Italia del futuro.

Un paese che sia più avanzato, innovativo, sostenibile pronto ad accogliere le sfide del futuro. Un paese che investe nella formazione e nel lavoro e che, finalmente, mette i suoi giovani al centro.

Il nostro Paese, più di altri, e sopratutto la nostra classe politica ha un grande debito con i giovani e il modo migliore per ripagarlo è sfruttare al meglio questa grande occasione che Next Generation Eu ci offre. I punti chiave delle riforme future devono essere chiari. Digitale, Innovazione, Giovani, Formazione, Lavoro, sburocratizzare e tagliare le tasse . Sono queste le parole chiave che possono portarci di nuovo a crescere e possono portare ricchezza, quella vera che produca benessere per l’intera comunità senza divisioni.

Come imprenditore e membro attivo di questa comunità mi auguro che il Recovery Fund aiuti il nostro Paese a ridurre i divari e quindi creare un equilibrio tra i diversi attori sociali.

Per concludere ho un messaggio per chi come me ha un’azienda. Questo è il tempo del cambiamento e bisogna coglierlo il prima possibile. Investite in formazione e competenze digitali, sviluppare la presenza online delle aziende perché diventerà sempre più fondamentale nel vostro Buisness negli anni a venire. La mia azienda è stata una delle prime a credere nel potere dell’e-commerce e posso dire con assoluta certezza che investire anche in questo business è stata una delle scelte più lungimiranti e gratificanti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.