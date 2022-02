David Sassoli, "finalmente il bast*** è morto"? Orrore tedesco, super-promozione per lo sciacallo

10 febbraio 2022 a

Gli eurodeputati del partito tedesco Alternative für Deutschland hanno riabilitato e conseguentemente eletto come loro capodelegazione al Parlamento europeo Nicolaus Fest, l'eurodeputato noto per essersi rallegrato alla morte del presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, scrivendo: «Finalmente questo basta*** se n'è andato». Alcuni esponenti italiani del Pd e altri del M5S si dichiarano contrari alla nomina, criticandola benché non sia di loro competenza.

Ne chiedono pertanto conto al gruppo parlamentare Identità e Democrazia. La Lega, che ne fa parte, ricorda peraltro che lo stesso schieramento aveva già inflitto a Fest «due mesi di sospensione dalle attività», diversamente dal Parlamento stesso, «che, nonostante la richiesta di alcuni gruppi in Conferenza dei Presidenti, ha deciso di non procedere con sanzioni».

In ogni caso, lo stesso Fest «ha chiesto pubblicamente scusa il giorno stesso nonché inviato scuse formali alla presidenza del Parlamento Europeo». E comunque «il cambio di capo delegazione è un avvicendamento che riguarda l'organizzazione interna delle delegazioni per il quale, come da regolamento, non hanno competenza né i gruppi né nessun altro».

