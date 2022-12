Panzeri, la scoperta su moglie e figlia: "Dalle intercettazioni..."

10 dicembre 2022 a

a

a

Nuovo terremoto: Maria Colleoni e Silvia Panzeri, rispettivamente moglie e figlia dell'ex eurodeputato Antonio Panzeri e arrestate ieri nell'ambito di un'indagine di Bruxelles per corruzione, sono ritenute "pienamente consapevoli" dell'attività del marito e padre e "persino del trasporto di doni". Le due sono menzionate "nella trascrizione di intercettazioni telefoniche" durante le quali l'ex europarlamentare "ha commentato la consegna dei doni" di cui sarebbe stato "a quanto pare" il beneficiario. La Colleoni è stata arrestata a Calusco d'Adda, un paese in provincia di Bergamo oggi scosso per quanto accaduto.

A raccontare qualche nuovo dettaglio ci pensano gli stessi abitanti della zona. "Aveva una casa e manteneva la residenza a Calusco, infatti si vedeva in paese in occasione delle votazioni. La sua attività - ha detto anche l'assessore ai Lavori Pubblici Massimo Cocchi - la svolgeva all'estero da anni. A quanto ne so, non ha preso parte alle vicende della politica locale". E ancora: "Quando, prima di andare in pensione, lavoravo per una multinazionale elettronica, mi capitava di incontrare Panzeri anche sull'aereo - ha aggiunto il sindaco Michele Pellegrini -. Ora l'avrò visto in paese alcuni mesi fa, anche al cimitero, dove andava a trovare la suocera. Altri rapporti non ne abbiamo avuti, anche perché siamo su due linee politiche opposte".

"Anni fa insieme a lui - ha ricordato l'ex sindaco Alfredino Cattaneo - siamo andati a Bruxelles con una delegazione di amministratori locali. Negli ultimi anni ci si incontrava durante convegni dedicati ai temi europei, oppure quando veniva in paese a votare. Mi auguro per lui che su questa vicenda si faccia chiarezza". Intanto da Fratelli d'Italia si alza un grido di indignazione. Per il deputato Riccardo de Corato, infatti, "l'ex europarlamentare ed esponente di spicco del Centrosinistra a Milano, Panzeri, prende soldi dal Qatar, un Paese che da sempre discrimina e sottomette le donne, e dalla sua stessa parte politica silenzio tombale"