Qatargate, "ecco chi è a libro paga": può crollare la Ue?

L'inchiesta per corruzione che ha travolto il Parlamento europeo sarebbe ben più grande di quanto sembri adesso. Coinvolgerebbe, insomma, un gran numero di deputati. L'ipotesi a cui starebbe lavorando la procura belga - come riporta il quotidiano Il Messaggero, che cita fonti investigative - sarebbe quella di "europarlamentari a libro paga". Cosa vuol dire? Che gli inquirenti temono che i presunti favori al Qatar non siano stati episodi isolati.

La preoccupazione, quindi, è che sia stato messo su un vero e proprio sistema di corruzione, dunque un'organizzazione più strutturata che vede deputati "a libro paga", cioè disposti a votare in un determinato modo in caso di necessità e dietro un corrispettivo in denaro. Per il momento tra gli arrestati ci sono l'ex parlamentare di sinistra Antonio Panzeri ed Eva Kaili, ormai ex vicepresidente del Parlamento europeo.

Le indagini, però, sono ancora in corso. E l'ipotesi è ancora tutta da verificare. Stando alle ultime indiscrezioni sul cosiddetto Qatargate riportate dal quotidiano belga Le Soir, pare che l'inchiesta giudiziaria sullo scandalo sia stata avviata a seguito di una soffiata da parte dei servizi segreti belgi insieme ai servizi segreti di altri Paesi europei, tra cui quelli degli Emirati Arabi. Questa informazione sarebbe stata confermata dal ministero della Giustizia di Bruxelles.