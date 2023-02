Ue, il fuorionda in Parlamento: "Quanti altri idioti ci sono ancora?"

15 febbraio 2023 a

Un fuorionda imbarazzante quello che riguarda il commissario Ue per la Politica di vicinato, l’ungherese Oliver Várhely. Le parole da lui pronunciate martedì pomeriggio, al termine del dibattito sull’allargamento dell’Unione europea ai Balcani Occidentali in plenaria a Strasburgo, sono già diventate un caso internazionale. Várhely stava rispondendo alle domande degli eurodeputati, quando a un certo punto, in ungherese, lo si è sentito dire: "Quanti altri idioti ci sono ancora?".

Probabile che il commissario pensasse di avere il microfono spento. Peccato, però, che il microfono fosse acceso e che tutti abbiano sentito le sue parole. Il video che riprende questa clamorosa gaffe è già diventato virale. Intanto sarebbe intervenuta subito la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, che avrebbe chiesto ai servizi della presidenza di occuparsi di questa vicenda.

Il video della gaffe di Várhely

Il partito ungherese di opposizione, Coalizione democratica, ha invece chiesto le dimissioni immediate di Várhelyi. A commentare l'accaduto è stato anche l’ex premier belga Guy Verhofstadt, europarlamentare di Renew Europe, che su Twitter ha scritto: "Von der Leyen deve licenziarlo immediatamente... altrimenti rischia di perdere la fiducia dell’intero Parlamento europeo!". Un nuovo problema da risolvere in Ue, dove - dopo lo scandalo Qatargate - la fiducia è già ai minimi.