Giorgia Meloni, in Ue passa la sua linea su auto, migranti e asset russi

Ci sono volute 16 ore perché il Consiglio mantenesse la parola, ovvero concordasse un prestito di 90 miliardi all’Ucraina spalmato in due anni. La novità tuttavia è che questo prestito non verrà garantito dai beni russi congelati ma dalla stessa Unione Europea. Questo significa che la linea sostenuta dalla Commissione e in particolare dalla Germania in queste settimane è stata sconfitta e alla fine ha prevalso il buon senso, come ha detto Giorgia Meloni. Ovvero i leader, convinti dalla caparbia resistenza del premier belga De Wever al quale si è unito l’appoggio italiano, hanno alla fine preferito evitare una mossa che nascondeva troppi rischi per l’Europa e che rappresentava un potenziale ostacolo per le trattative di pace in corso. Il presidente del Consiglio Costa ha comunque vagamente comunicato che «l’unione si riserva il diritto di utilizzare i beni immobilizzati per rimborsare questo prestito», ma se ne riparlerà in futuro. Per l’Ucraina in teoria non cambia nulla, anche se probabilmente il suo presidente avrebbe preferito l’utilizzo di quegli asset per una questione di giustizia. Zelensky ha comunque commentato che l’accordo «rappresenta un sostegno significativo che rafforza realmente la nostra resilienza» e che «è importante che i beni russi rimangano immobilizzati e che l’Ucraina abbia ricevuto una garanzia di sicurezza finanziaria per i prossimi anni».

Tecnicamente il prestito sarà finanziato tramite emissioni sui mercati con titoli a lungo e a breve termine e altri strumenti di gestione della liquidità, mentre il debito sarà formalmente a carico dell’Unione e non verrà imputato ai bilanci nazionali degli Stati membri. L’Ucraina sarà tenuta al rimborso solo nel momento in cui saranno versate eventuali riparazioni di guerra, che potrebbero essere anche ricondotte agli asset russi attualmente immobilizzati. In assenza di tali riparazioni, il debito potrà essere rinnovato. La garanzia ultima per gli investitori è rappresentata dal bilancio dell’Ue, in particolare dal cosiddetto “headroom”, ossia lo spazio tra il tetto delle risorse proprie e i massimali di spesa del quadro finanziario pluriennale. Dal momento che Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia hanno dichiarato di non voler partecipare, l’Unione dovrà far ricorso al meccanismo della “cooperazione rafforzata”, una procedura garantita dall’art.20 dei trattati.