Pippo Baudo, lo strazio di Katia Ricciarelli: "Ci parlo ancora. Prima di lui..."

"Pippo per me non se n’è mai andato davvero". Katia Ricciarelli apre così il suo racconto più intimo, affidato a Monica Setta nella puntata di Storie al bivio in onda sabato 27 dicembre 2025 alle 15.30 su Rai 2 e di cui filtrano delle anticipazioni. La cantante torna a parlare dell’uomo che ha segnato la sua vita, l'ex marito Pippo Baudo, scomparso il 16 agosto, e di un dolore che non conosce tempo. "Non riesco ancora a parlarne al passato", confessa, spiegando come la sua presenza continui ad accompagnarla ogni giorno, proprio come accadeva con la madre Molara. "Ci parlo, lo sento vicino. Prima di lui non avevo mai voluto sposarmi: è stato un amore enorme". Il ricordo si fa ancora più duro quando Katia rievoca il momento in cui ha scoperto della morte del marito. "L’ho saputo dai messaggi di condoglianze che arrivavano sul cellulare. Nessuno mi aveva avvisata", racconta. Senza esitazione è partita per Roma, diretta alla camera ardente. "Avevo un solo desiderio: abbracciare Tiziana, sua figlia. Le ho voluto davvero tanto bene".

Pippo Baudo, "confronto serrato": battaglia sull'eredità, cosa sta succedendo Si starebbe ancora trattando per l'eredità di Pippo Baudo, storico conduttore della tv italiana scomparso lo ...

Il loro matrimonio risale al 18 gennaio 1986, giorno del compleanno della cantante, celebrato a Militello. Ricciarelli descrive Baudo come un uomo affettuoso ma riservato. "Non ci siamo mai baciati in strada, era molto pudico, però sapeva starmi accanto in un modo unico". Un legame fatto anche di passione condivisa per la musica. "Era un melomane vero: quando veniva a teatro a sentirmi cantare, sembrava volesse salire sul palco a dirigere l’orchestra". E ricorda quanto sia stato importante il suo incoraggiamento nei momenti di incertezza professionale. "Quando Pupi Avati mi propose il cinema avevo fatto solo il film con Zeffirelli e avevo tanti dubbi. Fu Pippo a dirmi che ero brava e che ce l’avrei fatta".

Eredità Pippo Baudo, i testamenti sono tre: battaglia e caos totale A quattro mesi dalla morte di Pippo Baudo, avvenuta il 16 agosto 2025 a 89 anni, l'eredità del leggendario co...