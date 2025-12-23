Libero logo
Famiglia nel Bosco
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Doping, ecco come il verme che moltiplica l'ossigeno sfugge ai controlli

martedì 23 dicembre 2025
Doping, ecco come il verme che moltiplica l'ossigeno sfugge ai controlli

2' di lettura

Un verme di mare è entrato silenziosamente ma in modo dirompente nel mondo del doping sportivo, portando con sé una minaccia che oggi appare difficilissima da intercettare. La sua particolarità è semplice quanto inquietante: consente di aumentare in modo enorme la capacità del sangue di trasportare ossigeno senza lasciare tracce nei controlli antidoping tradizionali. È per questo che allarma la WADA e gli organismi di controllo: sfugge ai test e persino al passaporto biologico.

Il protagonista è l’arenicola marina, da cui viene estratta una particolare emoglobina extracellulare capace di veicolare fino a quaranta volte più ossigeno rispetto a quella umana. Una sorta di EPO di nuova generazione, ma molto più efficace e soprattutto invisibile. La sostanza, già sintetizzata in laboratorio, è stata battezzata con un nome carico di significato: "Lance A".

Il verme del doping, lo schiaffo dietro al nome "Lance A"

Si chiama "LanceA" e il suo nome è un clamoroso riferimento/sfottò. Anzi, una sfida alla lotta a...

Il riferimento a Lance Armstrong non è casuale. Come nel caso dello scandalo che travolse il ciclismo tra anni Novanta e Duemila, anche qui il vantaggio competitivo è enorme, ma con una differenza decisiva: non altera i parametri normalmente monitorati. L’emoglobina dell’arenicola, conosciuta scientificamente come "M101", non stimola la produzione di globuli rossi e quindi non modifica i valori ematici su cui si basano i controlli.

Ed è proprio questo il nodo centrale: l’assenza di marcatori rende il prodotto, almeno per ora, non tracciabile. Studiato da tempo per applicazioni mediche, l’estratto del verme è riemerso nel 2023 come potenziale doping, salvo poi scomparire dai radar. Oggi però il timore è concreto: che il sistema sia pronto per una nuova ondata di pratiche proibite, difficili da individuare e ancora più difficili da fermare. Il nome "Lance A", ancora una volta, suona come un avvertimento.

Doping, l'ultima frontiera: il verme che moltiplica l'ossigeno e non lascia tracce

Una nuova frontiera del doping sta preoccupando seriamente il mondo dell’antidoping internazionale. Come riportato...
tag
doping
arenicola marina

Allarme in tutto il mondo Doping, l'ultima frontiera: il verme che moltiplica l'ossigeno e non lascia tracce

Indagini e sospetti Clostebol, dopo Jannik Sinner: "C'è un nuovo positivo", terremoto nel tennis

Rivincite Sinner, dopo il trionfo spiana Kyrgios: "Ancora di più"

ti potrebbero interessare

Carlos Alcaraz, il nuovo tatuaggio: uno "sfregio" a Jannik Sinner?

Carlos Alcaraz, il nuovo tatuaggio: uno "sfregio" a Jannik Sinner?

Lorenzo Pastuglia
Il verme del doping, lo schiaffo dietro al nome "Lance A"

Il verme del doping, lo schiaffo dietro al nome "Lance A"

Sofia Goggia, esplode il caso prima di Milano Cortina 2026

Sofia Goggia, esplode il caso prima di Milano Cortina 2026

Leonardo Iannaci
Milan-Como, niente Australia: perché è saltato tutto, l'ultimo disastro della Serie A

Milan-Como, niente Australia: perché è saltato tutto, l'ultimo disastro della Serie A

Claudio Savelli