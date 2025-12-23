Repubblica ai greci, il governo incontra Kyriakou

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini, ha incontrato in teleconferenza il presidente di Antenna Group, Theodore Kyriakou, in relazione all’ipotesi di acquisto degli asset del Gruppo Gedi per 140 milioni di euro, escludendo La Stampa.

L’esponente del governo durante il colloquio ha posto l’accento su alcune questioni fondamentali. A cominciare dalla tutela dei livelli occupazionali e l’indipendenza editoriale. Kyriakou - che guida Antenna Group, un colosso internazionale proprietaria di 37 canali tv, tra piattaforme in chiaro e pay-TV, trasmessi in Europa, Nord America e Australia - ha voluto esprimere a Barachini quanto consideri strategico il suo possibile impegno imprenditoriale in Italia con l’obiettivo di sviluppare le potenzialità internazionali del suo Gruppo, attivo da anni con continuità nel mondo editoriale, con una forte attenzione all’indipendenza delle testate e al pluralismo informativo.