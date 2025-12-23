Libero logo
Repubblica ai greci, il governo incontra Kyriakou

martedì 23 dicembre 2025
Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini, ha incontrato in teleconferenza il presidente di Antenna Group, Theodore Kyriakou, in relazione all’ipotesi di acquisto degli asset del Gruppo Gedi per 140 milioni di euro, escludendo La Stampa.

L’esponente del governo durante il colloquio ha posto l’accento su alcune questioni fondamentali. A cominciare dalla tutela dei livelli occupazionali e l’indipendenza editoriale. Kyriakou - che guida Antenna Group, un colosso internazionale proprietaria di 37 canali tv, tra piattaforme in chiaro e pay-TV, trasmessi in Europa, Nord America e Australia - ha voluto esprimere a Barachini quanto consideri strategico il suo possibile impegno imprenditoriale in Italia con l’obiettivo di sviluppare le potenzialità internazionali del suo Gruppo, attivo da anni con continuità nel mondo editoriale, con una forte attenzione all’indipendenza delle testate e al pluralismo informativo.

La Stampa, chi si fa avanti per comprare il quotidiano: le voci scuotono la redazione

Diversi acquirenti sarebbero interessati al quotidiano La Stampa di Torino, una delle testate del gruppo Gedi che John E...

L’imprenditore greco ha manifestato la sua volontà di valorizzare le risorse del gruppo Gedi con l’obiettivo di un consistente investimento finanziario volto allo sviluppo e alla crescita degli asset con una visione solida per il futuro. Antenna Group prevede di affidare la gestione di eventuali asset a un management italiano locale, nel rispetto delle competenze presenti sul mercato nazionale. Sul fronte delle performance finanziarie, Antenna ha generato oltre 1,6 miliardi di euro di flusso di cassa operativo, con un ritorno annuo sugli investimenti superiore al 30%, grazie alla monetizzazione di asset di successo nel corso degli anni.

I greci comprano Gedi "grazie a Meloni". La sinistra impazzisce

Il giornale più antigovernativo salvato grazie a Giorgia Meloni? Accade anche questo in Italia, dove Repubblica p...
