Meloni, la lettera di von der Leyen: "Sui migranti ha ragione"

Giorgia Meloni ha ricevuto la lettera di risposta di Ursula von der Leyen, alla quale la premier aveva scritto in seguito al naufragio al largo di Steccato di Cutro, che è costato la vita a 70 migranti. “Condivido pienamente la sua opinione - ha spiegato la presidente della Commissione europea - secondo cui come europei, politici e cittadini abbiamo il dovere morale di agire per evitare simili tragedie, che purtroppo si verificano troppo spesso. Quest'ultima tragedia deve quindi servire da sprone a raddoppiare la nostra determinazione nel trovare soluzioni efficaci e durature”.

La von der Leyen ha ribadito che il problema dell’immigrazione non è solo dell’Italia, ma rappresenta “una sfida europea, che richiede una soluzione europea. È vero che la migrazione è una realtà complessa e in continua evoluzione. È una sfida che fatichiamo ad affrontare e che necessita di soluzioni fondamentali e globali. E si trovano solo quando si agisce insieme. Nel corso del tempo, abbiamo dimostrato che quando agiamo insieme possiamo gestire le migrazioni. Ad esempio, i milioni di ucraini in fuga dalla guerra in Russia hanno provocato il più grande sfollamento nel nostro continente dalla Seconda Guerra Mondiale".

Inoltre la von der Leyen ha definito “essenziale” avanzare sul nuovo patto sulla migrazione: “Al centro dell'approccio proposto dalla Commissione Europea c'è la gestione delle migrazioni agendo sui diversi filoni delle nostre politiche, in modo olistico: aiutare chi ha bisogno di protezione internazionale, prevenire le partenze irregolari, combattere le reti di trafficanti criminali, offrire percorsi per una migrazione sicura e legale, e rimpatriare coloro che non hanno diritto di soggiornare sul territorio Ue”.