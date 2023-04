Mes, botta e risposta Lagarde-Giorgetti: "Una cosa per volta"

28 aprile 2023 a

Il Mes torna al centro del dibattito pubblico, A parlarne oggi è la presidente della Bce, Christine Lagarde, che durante una conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo informale a Stoccolma ha fatto riferimento al nostro Paese: "Penso che ci sia stato un appello ricorrente da parte dell'Eurogruppo in generale e del Mes ad aderire al processo di ratifica che ora è stato completato da tutti i paesi. Mi rivolgo al mio collega, Pierre Gramegna (direttore generale del Mes), che ovviamente è molto ansioso di vedere completato quel processo". E ancora: "Penso che sarebbe positivo se l'Italia" ratificasse la riforma del Mes "perché avere un meccanismo di sicurezza aiuterebbe tutti i Paesi che hanno ratificato" il Trattato.

Sul tema, però, si è espresso oggi anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che ha affermato: "Sul Mes bisogna approfondire? Approfondiremo. Una cosa per volta". Lo ha detto ai giornalisti che gli hanno chiesto, a margine del suo intervento in commissione Bilancio del Senato, un commento sulla richiesta di approfondimento avanzata dalla commissione Esteri della Camera sull'impatto della ratifica del Mes.

Prima ancora, però, ai cronisti che in Transatlantico gli chiedevano della ratifica del Trattato sul fondo salva Stati, con riferimento alle richieste dei partner europei, lui aveva detto in modo secco: "Oggi io mi occupo di Mef, non di Mes". La Lagarde, dunque, dovrà aspettare.