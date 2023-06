Coldiretti, la protesta in piazza a Bruxelles contro il regolamento sulla biodiversità

01 giugno 2023 a

Coldiretti fa la parte del leone nella protesta in piazza a Bruxelles, con oltre centro agricoltori radunati davanti all'Europarlamento. "Abbiamo sempre accolto con favore l'obiettivo del miglioramento e della protezione della natura e biodiversità in Europa", spiegano i rappresentanti di settore, ma la proposta di regolamento sulla biodiversità "riduce la produzione alimentare, mette a rischio comunità rurali già in via di estinzione e lascia molti produttori senza un reddito decente, limitando la disponibilità di terra e aumentandone il prezzo". Gli agricoltori, provenienti da tutta Europa, domandando provocatoriamente su un grande tableau, esposto in piazza, "Che posto c'è per noi nel quadro?" delle politiche Ue. L'iniziativa è partita dalle organizzazioni agricole del Belgio e ha visto l'adesione del Copa Cogeca e di circa 40 europarlamentari, di cui una quindicina italiani di tutti gli schieramenti politici. La domanda degli agricoltori è rivolta ai legislatori europei alle prese con i dossier del Green Deal che interessano l'agroalimentare.