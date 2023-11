Mario Draghi, la sveglia all'Europa dei burocrati

09 novembre 2023 a

a

a

Al ritiro dalla vita pubblica di Mario Draghi, il direttore di Libero Mario Sechi non aveva mai davvero creduto. Chiuse nel peggiore dei modi le partite per il Quirinale e per il suo governo, l'ex premier ora continua a lanciare messaggi fortissimi alla debole Unione Europea. Una sveglia ai burocrati per salvare quanto di buono può dare Bruxelles, anche all'Italia.