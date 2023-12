Europa, la ricchezza media paese per paese: e l'Italia? Una grossa sorpresa

06 dicembre 2023 a

A quanto ammonta la ricchezza media per adulto in Europa? I più ricchi sono i lussemburghesi, con 360.715 dollari, e gli islandesi, con 413.193 dollari. Lo rivela una mappa creata da Landgeist.com e pubblicata da Idealista.it. Nel grafico, la ricchezza è indicata in dollari USA e comprende sia la ricchezza finanziaria che quella non finanziaria. Quest'ultima è costituita principalmente da terreni e immobili. La mappa, in realtà, non mostra la media, ma la mediana. Il motivo? La media in genere è distorta da chi è estremamente ricco. Se fosse stata presa in considerazione quella, al posto della mediana, il risultato sarebbe stato una quantità di gran lunga superiore alla ricchezza della maggior parte degli adulti.

La mappa mostra anche come la metà occidentale dell’Europa abbia una ricchezza media più elevata rispetto alla metà orientale. Una situazione che può essere spiegata, almeno in parte, dai salari medi più alti e dal costo della vita presenti in questi paesi. In ogni caso, non mancano differenze significative tra i paesi che hanno un costo della vita e un PIL pro capite simili. Il grafico, infine, mostra che la ricchezza media più bassa si trova in Turchia, con 5.488 dollari, e in Russia, con 8.595 dollari. Si tratta degli unici paesi in Europa in cui la ricchezza media sta sotto i 10mila dollari.

Qui la mappa