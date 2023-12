Christine Lagarde provata dal Covid: "Pronta a cedere il microfono"

14 dicembre 2023 a

"Non sono contagiosa, adesso ho una bronchite": Christine Lagarde, durante la conferenza stampa convocata per parlare della decisione della Bce di lasciare invariati i tassi di interesse, ha detto di aver contratto il Covid nei giorni scorsi. La presidente dell'Istituto si è presentata all'appuntamento con una grande sciarpa al collo. E ha sottolineato: "Scusate se avrò poca voce ma mi sto riprendendo dal Covid, non avrei voluto perdermi l'ultima conferenza stampa dell'anno né l'ultima riunione del Consiglio". Poi ha fatto una premessa: "Se dovessi avere un attacco di tosse, sono pronta a cedere il microfono al vice presidente Luis de Guindos", che si trovava sul palco con lei, nel podio posizionato alla destra di Lagarde.

La Lagarde è apparsa comunque molto provata durante l'appuntamento con la stampa dopo la riunione del Consiglio direttivo. Con toni bassi e non poca fatica, la presidente della Bce ha chiesto ai giornalisti lì presenti di essere "indulgenti" con lei: "A volte la tosse mi tira fuori l'anima. Il vicepresidente de Guindos ha accettato a un certo punto di prendere le vostre domande".

"Il Pepp - ha poi aggiunto la Lagarde, riferendosi al Pandemic Emergency Purchase Programme, annunciato e avviato a marzo del 2020 per contrastare i rischi sulle prospettive economiche dell'area euro dopo la diffusione del Coronavirus - ha servito il suo scopo e sebbene il Covid torni a colpirti, la pandemia è finita".