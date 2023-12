Alessandra Ghisleri, Mes e Ue "matrigna severa": cosa pensano gli italiani

25 dicembre 2023 a

a

a

Il punto su Mes ed Europa lo si fa a Stasera Italia nella puntata della vigilia di Natale, quella di sabato 24 dicembre. Già, cosa pensano gli italiani del fondo salva Stati? E cosa pensano di questa Unione europea? A fornire delle risposte sul sentiment dei nostri connazionali, ecco Alessandra Ghisleri. Chi meglio di lei?

Si parte dal Mes, su cui la direttrice di Euromedia Research ha le idee chiare: "Il dato vero è che gli italiani non sono a conoscenza di quello che è e che significa il Mes. Quando rispondono, rispondono secondo le indicazioni del loro leader politico. Il punto è che in questa vicenda c'è stata molta confusione, quindi un po' si sono sentiti a favore e un po' contro e si è generata una confusione generale", rimarca.

E ancora: "La paura vera degli italiani è di essere tagliati fuori dall'Europa, nel momento in cui dobbiamo ricevere i soldi del Pnrr e nel momento in cui l'Europa dovrebbe essere un grande cappello di protezione rispetto a tutto quello che sta accadendo. E' vero che gli italiani vedono la Ue sempre come una matrigna molto severa nei giudizi e nelle regole che danno al nostro Paese, ma è altrettanto vero che serve avere un legame con l'Europa per contare qualcosa. Gli italiani si sentono già molto esclusi nell'Unione europea", conclude Alessandra Ghisleri.