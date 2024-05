16 maggio 2024 a

a

a

"Le stelle di Branko": l'oroscopo di oggi giovedì 16 maggio.



ARIETE

Dopo oltre due mesi di attiva presenza, Mercurio è passato in Toro, fino al 3 giugno. Qui diventa ancora più ambizioso, protegge iniziative riguardanti movimento di denaro proprietà immobili, costruzioni, terreni. Un altro segnale di successo, per voi, arriva dalla Luna che sarà per due giorni in Vergine, occasione imperdibile per allargarvi verso l’esterno, con nuove persone. Tutto si muove come volete voi, anche l’amore ricambia la vostra passione.

TORO

Mercurio è arrivato nel segno, il passaggio sarà veloce, fino al 3 giugno, ma avrà una forza creativa e produttiva mai vista, grazie alla congiunzione con il Sole e tre pianeti, più il favore di Saturno in Pesci, ottimo per le iniziative lontano da casa. Anche la Luna ritorna straordinaria in Vergine, facilita i contatti, rende convincenti nelle trattative e molto caldi in amore. Parlate per primi, confidatevi, le solite occhiate non bastano, l’amore ha tutto il diritto di volere di più.

GEMELLI

Controllate gli impulsi, la voglia di litigare sarà tanta perché Luna è in Vergine e si oppone a Nettuno e Saturno. Entrambi gli influssi possono togliere ossigeno alle vostre iniziative, accontentatevi di vigilare la situazione nel vostro ambiente. Qualche disagio a causa di noie con le persone vicine, oppure ci sono contrasti con i parenti che vivono altrove. Nel settore delle distanze agisce ancora un passionale Marte, folle come aspetto, ma che rende battaglieri come non mai. Digestione nervosa, ritornano dolori alle ossa. Pausa.

CANCRO

Mercurio finalmente positivo! Dopo oltre due mesi di transito in Ariete, adesso è in Toro insieme a Giove e Venere, finalmente diventa stimolante come non mai il settore degli incontri, relazioni sociali, viaggi, affari. Sembra proprio che una nuova porta si stia aprendo, verso il futuro. Ricaricatevi di nuove energie considerando che Marte resta nemico. Progetti in amore e nel matrimonio, per i figli. Il carro dei tarocchi siete voi, viaggerete tanto prossimamente. Auguri.

LEONE

Bisogna riflettere. Fino a questo momento, la primavera aveva un ritmo professionale accelerato, voi avete fatto benissimo ad approfittarne, ma da oggi Mercurio sarà in Toro, fino al 3 giugno, ritornerà qualche vecchia questione o problemi ancora non risolti. Però oggi avete Luna nel punto giusto per concludere affari, prendere iniziative, anche affrontare un viaggio se serve alla famiglia o al lavoro o per semplice relax. Forte la tentazione di rispondere per le rime a tutti, ma in questo momento di nuove partenze non ve lo potete permettere. Solo di pace avete bisogno.

VERGINE

È arrivata la vostra Luna di maggio, annuncia amore. È vero che non avete avuto molti transiti amorosi e passionali, negli ultimi due mesi, ma Venere è in un punto spensierato del vostro cielo, inizia a stuzzicarvi, propizia incontri, dipinge di nuovo la camera da letto. Però siete troppo condizionati dall'orologio, il tempo non ha l’importanza che si crede, rilassatevi, vivete tutti i piaceri che offre la vita. Mercurio, vostro astro, sarà magnifico fino al 3 giugno.

BILANCIA

Qualche rivoluzione primaverile l’avrete fatta, ma solo adesso avete qualche certezza in più di riuscire in quello che vi preme davvero, quello che è un chiodo fisso nella mente, come un tarlo che rosicchia in un cassetto antico. Fortuna in riavvicinamento: Mercurio torna positivo in Toro, lunedì Sole andrà in Gemelli, Giove e Venere si incontreranno in quel segno fratello il 25 maggio. Nelle controversie finanziarie riprendetevi ciò che vi spetta, anche con l'aiuto della legge.

SCORPIONE

Il lavoro sarà faticoso già di per sé stesso, Mercurio inizia una opposizione dal Toro insieme a Giove, Venere e Urano. Non gli astri, saranno le persone che complicheranno tutto, oppure cercheranno di farlo. Capirete ancora una volta che lo Scorpione non ha un carattere adatto per le collaborazioni, è un animaletto solitario, riesce benissimo da solo. Ma non in amore, voi vi sottomettete con gioia a chi vi ha preso il cuore. Vivace attività sessuale.

SAGITTARIO

Come spesso succede Luna cambia faccia dall’oggi al domani, eccola nervosa in Vergine che si mette contro Saturno e Nettuno, pianeti in un aspetto critico per il vostro segno. Dobbiamo obbligatoriamente consultare la pagina della salute, come vi sentite? Nel caso di debolezza, controllo. Cresce la tensione nell’ambiente professionale, ma ci sono anche elogi, non solo critiche, Giove protegge sempre la vostra fortuna finanziaria. Pure Mercurio si è avvicinato a Venere e tiene sveglio il vostro amore.

CAPRICORNO

Quando Mercurio transita in Toro diciamo che occupa il vostro settore dell’amore, amicizie, divertimento, arte, sport, spettacolo, figli… Ma certo non perde le caratteristiche pratiche, diventa ottimo per gli affari, la professione, studio, cambiamenti e rinnovamenti in casa, viaggi. Tutto questo aumenta in positivo quest’anno, grazie all’aspetto che nasce con cinque pianeti in posizione formidabile. Nessuno vi può vincere. Amore selvaggio, nuova esperienza.

ACQUARIO

Mercurio sarà in Toro, segno vostro nemico carissimo, solo fino al 3 giugno, ma dovete tenerlo presente come un fattore di disturbo a causa delle congiunzioni con Giove, Venere e Urano. Tutto chiama la famiglia, aumentano le tensioni con i figli, ritornano le discussioni con i parenti, fratelli e sorelle in particolare. Bisogna mantenere il dialogo e questo è oggi possibile grazie alla Luna saggia e lungimirante in Vergine. Se cercate l’amore, consigliamo Vergine.

PESCI

Peccato per la Luna passata nella notte in Vergine, opposta a Saturno e Nettuno nel vostro segno, cautela nella salute e nei rapporti stretti. Succede proprio oggi con l’inizio di Mercurio in Toro, posizione ideale per i vostri affari, ma niente panico, vi riprenderete presto. Il vostro personale mondo degli affari e della professione, come lo studio, vivrà due settimane che saranno decisive per i vostri prossimi successi. Cominciate a tirare fuori il massimo da voi stessi e chiuderete il mese del Toro con ottimi profitti e un amore che ritrova la giovinezza del cuore.