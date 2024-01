Meloni-Von der Leyen, la sparata di "Repubblica" dopo l'incontro: "Ora per Ursula è dura"

18 gennaio 2024 a

Un incontro a Forlì, un faccia a faccia: Giorgia Meloni ed Ursula von der Leyen in visita nelle zone alluvionate dell'Emilia Romagna per ribadire il pieno sostegno dopo la catastrofe di otto mesi fa. Un incontro, quello tra le due leader, molto cordiale: uno snodo che potrebbe rivelarsi decisivo nei futuri assetti della Ue, quegli assetti che verranno a determinarsi dopo le elezioni Europee che si celebreranno a giugno.

Ma quel feeling, quell'intesa che potrebbe essere una base per sviluppi politici, non viene gradita nella redazione di Repubblica. E così il quotidiano rilancia una narrazione piuttosto peculiare di ciò che è accaduto e soprattutto di ciò che potrebbe derivare da quell'incontro. Già, perché a Repubblica si riducono a "gufare" contro Usrula. In un articolo di approfondimento sull'incontro della vigilia, ecco che si dà conto dei (presunti) "malumori di Parigi e Berlino per il feeling della Von der Leyen con la leader di FdI". Conclusioni? "Ora il bis di Ursula è in salita". E il bis, ovviamente, sarebbe quello alla presidenza della Commissione europea.

Repubblica si spinge ben più in là, scrivendo che la visita di Ursula "sta facendo indispettire molti degli alleati Ue. La sensazione che il rapporto instaurato con la presidente del Consiglio sia esclusivamente dovuto alla sua campagna elettorale per ottenere il rinnovo del mandato sta creando più di un malumore. Soprattutto tra i primi azionisti dell’Unione: Francia e Germania".

Già, perché sempre secondo Repubblica questo accade "anche perché il nome della premier italiana richiama quasi automaticamente quelli dei nemici domestici di Emmanuel Macron e Olaf Scholz: l’estrema destra di Le Pen e Afd. Il feeling Giorgia-Ursula, dunque, non piace per niente. E per molti si sta trasformando in un’azione controproducente. Ossia in un dato a sfavore della conferma", concludono. Una tesi, francamente, scricchiolante. Molto scricchiolante. Una tesi che, come detto, assomiglia molto di più a una "gufata" contro la Von der Leyen, perché di "pizzino" a Ursula non si può parlare: l'avvertimento di Repubblica appare inesistente. Dunque, va necessariamente derubricato a mera "gufata".