Europee, Dombrovskis getta la maschera: "Svolta a destra? Attenzione alle conseguenze"

Valdis Dombrovskis si pronuncia a ridosso delle Europee. Sbilanciandosi, il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea interviene a Bruxelles dove mette in guardia sui pericoli di un'eventuale vittoria della destra alla Europee. Il Green Deal "è una iniziativa a lungo termine - spiega il primo ministro della Lettonia -, che fissa obiettivi che vanno ben al di là del periodo di mandato di questa Commissione", puntando a modificare la "realtà climatica al 2050". C'è una "responsabilità" a far sì che venga applicato in modo "equo e giusto", anche "assicurando che le conseguenze sociali vengano affrontate adeguatamente". Un commento, il suo, che arriva circa la "brusca svolta a destra".

Insomma, la campagna elettorale è entrata nel vivo. Lo stesso commissario Ue al Lavoro, Nicolas Schimt, nonché candidato dei socialisti, rispondendo a una domanda sui risultati di un sondaggio di European Council on Foreign Relations (Ecfr), replica: "Per noi il Green Deal è uno dei progetti più importanti di questa Commissione. Dobbiamo quindi spiegare, difendere e anche mostrare come il Green Deal debba essere attuato adesso".

E ancora: "Il vicepresidente Dombrovskis ha detto in modo giusto che alla fine tutti possono essere vincitori dei Green Day e penso che ci siano molte persone ora contrarie a ogni accordo. C'è quindi un punto importante da spiegare meglio e anche da mostrare come sarà e dovrebbe essere implementato in futuro". Eppure, stando alla rilevazione citata da Schmit, emerge quasi una potenziale maggioranza del Ppe con le destre di ID ed Ecr.