Bce, "attenti al debito": una bomba sporca contro l'Italia

L'economia italiana è in salute, con un debito che sta sulle sue gambe e lo spread ormai quasi sempre al di sotto dei 160 punti base. Questo, però, alla Banca centrale europea sembra non bastare. "I costi di finanziamento dei titoli di Stato sono rimasti stabili e contenuti durante tutto il ciclo di inasprimento - ha detto il vicepresidente della Bce Luis de Guindos - e mentre l’Eurosistema riduce gradualmente la propria presenza sul mercato dei titoli sovrani. Tuttavia, sviluppi deboli della crescita o scostamenti fiscali potrebbero riaccendere le preoccupazioni sulla sostenibilità del debito sovrano, soprattutto nei Paesi in cui il debito è già elevato". Parole criptiche da cui però emerge chiaramente il riferimento all'Italia.

Sembra, anzi, che il destinatario delle parole di de Guindos sia proprio la premier Giorgia Meloni, chiamata a non intervenire troppo sul deficit e soprattutto a non provare ad aggirare il Patto di stabilità. In ogni caso i mercati, come riporta il Tempo, continuano a tifare Italia. Nulla da fare, poi, sui tassi su cui invece si aspettano delle sforbiciate. "Sebbene l’inflazione sia sulla strada giusta - ha spiegato il vice della Bce - dobbiamo tenere d’occhio i fattori di rischio in gioco. Le pressioni salariali rimangono elevate e non disponiamo ancora di dati sufficienti per confermare che stiano iniziando ad allentarsi. L’acuirsi delle tensioni geopolitiche, soprattutto in Medio Oriente, potrebbe aumentare i prezzi dell’energia". Quindi, ha aggiunto, "ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di avere le informazioni necessarie per confermare che l’inflazione sta tornando in modo sostenibile al nostro obiettivo del 2%".

Per fortuna, però, i mercati si stanno già muovendo in questa direzione, come ha sottolineato il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli. "Dobbiamo attendere la prossima riunione della Bce per vedere se limerà il tasso ufficiale e se vi sarà un segnale in tal senso. Comunque da metà novembre scorso i mercati stanno anticipando la riduzione dei tassi ai clienti", ha detto.