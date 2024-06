Europee, la diretta: exit poll Germania, la destra di AfD supera i socialisti

09 giugno 2024 a

a

a

Elezioni europee, via agli exit poll dai Paesi al voto. Per l'Italia i primi risultati si conosceranno dopo le 23, alla chiusura dei seggi. In Austria e in Germania un clamoroso risultato per la destra di Fpo e AfD.

Ore 19.16 - Croazia, avanti i conservatori del premier Plenkovic

In Croazia, con il 33,7% e sei dei dodici seggi a disposizione sono in chiaro vantaggio i conservatori (parte del gruppo Ppe) del premier Andrej Plenković. Lo mostrano i primi exit poll diffusi dalle emittenti tv croate. Al secondo posto i socialdemocratici Sdp (gruppo Pse) con il 27,8 per cento e quattro seggi. I restanti due seggi sono equamente spartiti tra la destra sovranista (Movimento patriottico) con il'8,7% e i Verdi che con il 5,9% dovrebbero superare lo sbarramento nazionale del cinque per cento. L'affluenza nella giornata elettorale è stata molto bassa e alle 16.30 era solo del 15,5%.

Ore 18.48 - Spd, "risultato molto amaro per noi"

"E' un risultato molto amaro per noi". Lo ha detto Kevin Kuehnert, segretario generale della Spd commentando i primi exit poll sulle europee in Germania. Il partito - ha aggiunto - "dovra' cercare le ragioni della debole mobilitazione dei suoi sostenitori". L'Spd ha ottenuto il 14% dei voti, il risultato piu' basso della sua storia, ed e' stato sorpassato dall'estrema destra dell'Afd (16%).

Ore 18.47 - Germania, Cdu-Csu prima. AfD seconda sorpassa l'Spd

In Germania la Cdu è in vantaggio con il 29,5% (era al 28,9% nel 2019). Seguono l'ultradestra di Afd con il 16,5 (11%), l'Spd con il 14 (15,8), i Verdi con il 12% (20,5%), Fdp con il 5% (5,4), BWS (il nuovo movimento di Sara Wagneknecht) con il 5,5%, e la Linke con il 2,8. È quanto emerge dai exit poll pubblicati dalla emittente pubblica Ard, alla chiusura dei seggi. "Il gioco è finito e abbiamo un super risultato, un risultato da record. Abbiamo quasi un 50% di nuovi elettori in Europa", ha detto Tino Chrupalla, il leader dell'ultradestra tedesca di Afd, in Germania, commentando i primi exit poll, che danno il sorpasso di Afd con il 16,5% sui socialdemocratici al 14.

Ore 18.47 - Grecia, primo Ppe davanti a sinistra e socialdemocratici

Secondo gli ultimi exit poll provenienti dalla Grecia sulle elezioni Europee, Nuova Democrazia (Ppe) si attesterebbe come primo partito con una forbice di consensi compresa fra il 28,4 e il 32,6 per cento. Secondo Syriza (affiliato a The Left), che ottiene un numero di voti compreso fra il 14,5 e il 18,1 per cento dei voti. Al terzo posto il Pasok, affiliato ai Socialdemocratici, che otterrebbe una quota di preferenze l'11,4 e il 15 per cento.

Ore 18.45 - Cipro, testa a testa Ppe-Sinistra

Secondo gli ultimi exit poll provenienti da Cipro e pubblicati da Europe Elects, il partito Disy (Raggruppamento democratico - Ppe), avrebbe ottenuto un risultato compreso fra il 22 e il 25 per cento, stessa stima per il Partito progressista dei lavoratori Akel (The Left). Compreso fra il 14 e il 16 per cento Fidias Panayiotou, candidato indipendente. Fra l'11 e il 12 per cento il Partito Democratico (Diko - S&D). (Beb) NNNN

Ore 18.42 - Austria, la destra di Fpo primo partito

Secondo i primi exit poll il Partito della liberta' austriaco (Fpo), espressione dell'estrema destra populista, per la prima volta sara' in cima in consensi alle elezioni Europee in Austria, ottenendo il 27 per cento delle preferenze. E' quanto riporta una prima previsione pubblicata dalla Radiotelevisione austriaca (Orf). Il conservatore Oevp si fermerebbe 23,5 per cento e i socialdemocratici (Spoe) al 23 per cento mentre Verdi e Neos avrebbero raccolto entrambi il 10,5 per cento.