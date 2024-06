Europee 2024, gli sconfitti studiano il blitz per rifilarci l'Ursula-bis

13 giugno 2024 a

Cercare un accordo con i Verdi oppure con i conservatori, la famiglia europea di Giorgia Meloni? Puntare la barra dell’Unione ancora più a sinistra o deviare a destra, seguendo le indicazioni uscite dalle urne? È questo il bivio politico di Ursula von der Leyen e del suo Ppe, prima forza dell’europarlamento. Numeri alla mano, ambedue le soluzioni potrebbero funzionare. Sotto l’aspetto politico, però, c’è l’abisso di mezzo.