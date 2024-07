Ursula Von der Leyen rieletta. FdI: "Si è consegnata ai Verdi". Oltre 50 i franchi tiratori

18 luglio 2024 a

Siamo condannati alla "stangata verde". Ursula Von der Leyen è stata rieletta al primo turno presidente della Commissione Ue con 401 voti favorevoli, 284 contrari e 15 astenuti. Decisivo l'apporto dei 40 deputati verdi, convinti dalle grandi aperture sul Green deal, mentre Fratelli d'Italia alla fine ha votato no.

Ore 16.20 - Von der Leyen: Molto grata ai verdi, lavorerò il più possibile con loro

"Sono molto grata ai Verdi per il loro sostegno. Lavorerò il più possibile con coloro che mi hanno sostenuto, che sono pro-Ue, pro-Ucraina, pro-Stato di diritto. Sono molto grata alla piattaforma Ppe-S&d-Renew, ma sono anche molto grata al gruppo dei Verdi. Abbiamo avuto scambi approfonditi su tutti i temi ed è un buon segno che alla fine abbiano votato sì". Lo ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel corso della conferenza stampa dopo il voto.

Ore 16.12 - Oltre 50 franchi tiratori, verdi decisivi

Sulla carta i quattro gruppi che hanno annunciato il loro voto favorevole a Ursula von der Leyen avrebbero 454 voti, ma considerando i 401 voti raccolti dalla presidente, ci sono stati oltre 50 franchi tiratori. Naturalmente è un calcolo sono approssimativo, considerando che si tratta di un voto segreto, che alcuni potrebbero averla votata anche dai gruppi che hanno annunciato il loro no e senza considerare gli assenti e i 33 eurodeputati del gruppo dei non iscritti. L'unico dato certo è che i Verdi, con i loro 53 voti sono stati decisivi per la rielezione della leader tedesca.

Ore 16.02 - Lega, Crippa: Salvini e Meloni non cedono ai ricatti

"Immagino che la Meloni sia stata cercata, contattata in questi ultimi giorni,per appoggi a Ursula von der Leyen e a questa Commissione nascente e Giorgia Meloni non ha ceduto. Quindi la mia ammirazione e i miei complimenti verso due persone, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che nonostante le pressioni e i ricatti non hanno ceduto e hanno mantenuto la schiena dritta". Così il vicesegretario della Lega Andrea Crippa parlando con i giornalisti in Transatlantico alla Camera. "L'asse tra Salvini e Meloni è sempre stato forte, però sicuramente questo voto fa capire che non siamo persone che cedono ai ricatti, che sono sul mercato e possono essere comprate in base alle finte promesse. Io parlo per noi ma penso che valga anche per la Meloni", ha concluso Crippa

Ore 15.50 - Gasparri: elezione Ursula, conferma ruolo centrale Ppe

“In Europa con l'elezione di Ursula von der Leyen, che arriva dopo il successo per la presidenza del Parlamento Europeo di Roberta Metsola, si conferma il ruolo centrale del Partito Popolare Europeo del quale Forza Italia è uno dei pilastri storici e fondamentali. Antonio Tajani lo ha dimostrato nel corso del tempo ed i fatti di questi anni lo hanno confermato in maniera chiarissima. È importante mettere all'angolo le politiche demagogiche dei Timmermans, dei socialisti e dei Verdi, che sono rimasti fuori dalla scelta del Parlamento sulla presidenza della Commissione Europea. Sarebbe stato meglio un sostegno ancora più ampio da parte di alcuni gruppi che, forse, nel tempo matureranno convinzioni che si vanno consolidando. Ma sarà proprio il Partito Popolare Europeo e Forza Italia nel suo ambito a far sì che le politiche di sviluppo, di crescita, di difesa del sistema industriale, di difesa e di valorizzazione dell'area Mediterranea, prevalgano su altre suggestioni ideologiche, che saranno messe all'angolo", commenta per Forza Italia Maurizio Gasparri.

Ore 15.44 - Procaccini: "Ursula si è messa nelle mani dei verdi"

"E' chiaro che questo tentativo che c'è stato alla fine di portare a bordo i Verdi ha sbilanciato ulteriormente la narrazione di Von der Leyen, quei verdi che son stati i principali sconfitti di queste elezioni. Il fatto che Ursula Von der Leyen si sia messa in mano ai più grandi sconfitti delle ultime elezioni racconta che qualcosa non ha funzionato". Così il copresidente del gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (Ecr), Nicola Procaccini, a margine del voto per la riconferma di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea, ha spiegato le ragioni del voto contrario espresso dalla delegazione di Fratelli d'Italia. "Ovviamente auguriamo buon lavoro a Von der Leyen e cercheremo di collaborare nella maniera più efficiente possibile, mantenendo grande attenzione ai contenuti", ha aggiunto.

Ore 15.04 - Ursula, "il mio approccio con Meloni è stato giusto"

"Noi abbiamo lavorato per una maggioranza democratica, per un centro pro-Ue. E alla fine mi ha sostenuto. Credo che il nostro approccio è stato corretto". Lo ha detto la presidente della Commissione Ursula Von der Leyen in conferenza stampa rispondendo a chi gli chiedeva se il voto contrario di Fratelli d'Italia non abbia mostrato che poteva essere messo in campo un approccio diverso.

Ore 14.58 - Applaudono Ppe, liberali, socialisti, non quelli di FdI

Lungo applauso nell'emiciclo di Strasburgo dopo l'annuncio dei risultati del voto di riconferma di Ursula alla guida della Commissione Ue. In piedi gli eurodeputati di Verdi, Socialisti, Liberali e Popolari. Gelo dai Patrioti e dall'estrema destra. Seduti senza applaudire gli eurodeputati di Fratelli d'Italia.

Ore 14.38 - Martuscello, "I verdi non hanno votato per Ursula"

"I Verdi non hanno votato Ursula Von der Leyen". E' quanto afferma il capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello. "La Von der Leyen - aggiunge Martusciello - partiva da 401 voti e 401 voti ha avuto. La maggioranza si è mostrata compatta e ha neutralizzato un pò di franchi tiratori che venivano dai socialisti con il costo che è arrivato da Ecr. A giudizio del capogruppo degli azzurri a Bruxelles "è questa la lettura del voto. Senza i Verdi in maggioranza - conclude Martusciello - andremmo spediti verso gli obiettivi della crescita e della competitività".

Ore 14.22 - FdI ha votato contro

Arrivano conferme sulle indiscrezioni: i deputati di Fratelli d'Italia hanno votato contro Ursula, come altri esponenti del gruppo Ecr



Ore 14.18 - Ursula confermata con 401 sì

Ursula Von der Leyen confermata presidente della Commissione Ue: 401 voti a favore, 284 contro e 15 astenuti.

Ore 14.07 - Ecr: "FdI voterà contro Ursula"

A quanto si apprende da fonti dell'Ecr, la delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo potrebbe aver votato contro la riconferma di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea.

Ore 13.58 - In corso il voto, maggioranza assoluta a 360

E' in corso la votazione per la conferma di Ursula von der Leyen alla guida della presidenza della Commissione europea. Gli eurodeputati stanno votando su schede cartacee con il segno "+" per voto positivo e il segno "-" per quello negativo. Per astenersi basta lasciare vuota la scheda. Il è segreto e serve la maggioranza assoluta dei componenti il Parlamento europeo che è di 360 e non più 361 perché l'eurodeputato spagnolo Toni Comìn che non è riuscito a essere proclamato per vicende giudiziare legate all'indipendentismo catalano. La votazione durerà circa un'ora. L'esito è atteso per le 14.30-14.45.

Ore 13.41- M5s, "Meloni in imbarazzo, vergogna per l'Italia"

"Dire che l'intenzione di voto sull'Ursula bis sarà resa nota dopo lo scrutinio è un chiaro sintomo dell'imbarazzo con cui la Meloni sta affrontando il voto sulla Von der Leyen. E' vergognoso che la premier di un Paese del G7 fondatore dell'Unione europea si trovi in questa imbarazzata e imbarazzante situazione". Lo dichiarano i capigruppo del Movimento 5 Stelle delle Commissioni Politiche europee di Camera e Senato, Elisa Scutellà e Pietro Lorefice.

Ore 13.22 - Fidanza smentisce, "voti libero per delegazioni, non per singoli deputati"

La libertà di voto del gruppo Ecr su Von der Leyen è per le delegazioni, non per il singolo deputato. Lo hanno confermato gli eurodeputati di Fratelli d'Italia Nicola Procaccini e Carlo Fidanza al Parlamento europeo di Strasburgo, pochi minuti prima dell'inizio della votazione per la riconferma di Ursula Von der Leyen alla presidenza della Commissione europea. La delegazione di Fratelli d'Italia, ha poi precisato Fidanza, "voterà compatta", anche se non ha specificato alla stampa le intenzioni di voto.