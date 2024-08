Ue, i diktat verdi sono in vigore: ecco tutti i nuovi obblighi che scattano oggi

18 agosto 2024 a

a

a

Da oggi è in vigore la legge sul ripristino della natura. Si tratta di uno dei pilastri del Green Deal, il pacchetto di norme dell’Ue per tutelare il clima. Il provvedimento punta a difendere la biodiversità nei Paesi europei attraverso una serie di norme piuttosto stringenti che si sono attirate le critiche di larga parte delle forze politiche e dagli agricoltori. Insomma, una riforma controversa, sbloccata dopo mesi di stallo con il contrastato voto del Consiglio europeo a giugno, dove sette tra i 27 membri dell’Ue si sono espressi contro. Ungheria, Polonia, Paesi Bassi, Finlandia e Svezia fanno mancare, al pari dell’Italia, il sostegno al provvedimento. Il Belgio, invece, ha scelto la via dell’astensione.Tutt’ora il regolamento, sebbene annacquato rispetto alla sua versione originaria, è contestato dalle organizzazioni agricole. (...)