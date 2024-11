Le sparate yankee e il fuoco amico da Bruxelles

14 novembre 2024 a

​I nomi scelti da Donald Trump per il suo governo sono la conferma che da gennaio avremo non solo un nuovo Presidente, ma un’amministrazione profondamente diversa anche rispetto a quella repubblicana del 2016. Le personalità chiamate al governo degli Stati Uniti hanno un’impostazione America First, il vecchio GOP non esiste più al confronto con otto anni fa, l’esecutivo è ultra-Maga, l’onda rossa trumpiana controlla il Congresso, il Senato, la Corte Suprema e presto comincerà a nominare i vertici delle agenzie governative e i nuovi capi della diplomazia.