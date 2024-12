Raffaele Fitto, "Politico" lo inserisce nella classifica delle personalità più influenti in Ue

10 dicembre 2024 a

a

a

C'è anche Raffaele Fitto nella classifica delle personalità più influenti a livello di Unione europea. A inserirlo il portale Politico.eu, che etichetta il vicepresidente esecutivo della Commissione europea con la categoria dei "disrupter", ovvero "coloro che mettono in discussione lo status quo". Per Politico l'esponente di Fratelli d'Italia è un "costruttore di ponti", grazie al suo ruolo di facilitatore del dialogo tra la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e il gruppo dei Conservatori e riformisti europei (Ecr), guidato da Giorgia Meloni.

Come si legge, Fitto "avrà la supervisione di alcuni dei portafogli più ricchi di risorse dell’Unione europea, tra cui agricoltura e trasporti, e il controllo diretto del cosiddetto fondo di coesione, un fondo da 400 miliardi di euro destinato a sostenere le regioni più povere del blocco e finanziare lavori pubblici in tutto il continente". In questo ruolo, il rappresentante italiano "dovrà superare la resistenza nazionale ai piani di Bruxelles di collegare l’accesso ai finanziamenti regionali alle riforme interne". Il portale di affari europei ricorda come Fitto "mantiene forti legami con i suoi ex colleghi" del Ppe "e per molti versi incarna il flirt tra il più grande gruppo politico dell’Ue e l’emergente Ecr".

"Lo psicodramma della sinistra ce lo siamo goduti a pieno": Usrula e Fitto, FdI ad alzo zero

La stessa premier aveva definito la nomina di Fitto "un importante incarico attribuito al Commissario designato dall’Italia è una vittoria di tutti gli italiani, non del governo o di una forza politica". Per Meloni "abbiamo ottenuto un portafoglio di peso e il coordinamento di deleghe strategiche per la nostra Nazione e per l’Europa intera, come l’agricoltura, la pesca, l’economia del mare, i trasporti e il turismo".