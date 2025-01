Se l'Europa ci rifila anche la farina di larve

Attilio Barbieri 23 gennaio 2025 a

Nonbastano i grilli e le cavallette. L’Europa dà il via libera alla farina di larve del “tenebrio molitor” il verme della farina, arricchite con l’aggiunta di vitamina D. La novità è proprio questa, visto che già era possibile commercializzare la larva gialla della farina a scopo alimentare essiccata, congelata o trasformata in farina. Ora scatta il disco verde per il trasformato delle larve di tenebrio molitor, trattate però con raggi ultravioletti. Una “preparazione” alimentare interita dalla Commissione europea nell’elenco dei novel food, i nuovi alimenti, vale a dire i cibi che Bruxelles considera non consumati «in modo rilevante» prima del maggio 1997.



La tarma della farina è un coleottero della famiglia dei Tenebrionidi, dall’aspetto molto simile a quello dei comuni scarafaggi, anche sedi dimensioni ridotte, definito anche tenebrione mugnaio perché è uno dei coleotteri infestanti dei cereali e dei suoi derivati, farine o crusche che siano. Il via libera decisivo, in realtà, è arrivato la scorsa settimana, quando la Commissione ambiente e sicurezza alimentare (Envi) del Parlamento europeo ha respinto con 39 voti contrari, 32 voti a favore e 6 astensioni un’obiezione alla proposta della Commissione europea di immettere sul mercato la polvere di larve intere di Tenebrio molitor, trattata con raggi ultravioletti, tra i nuovi alimenti. L’obiezione era stata presentata dagli eurodeputati Alexander Bernhuber del Ppe e Laurence Trochu dei Conservatori e Riformisti di Ecr.