I "volenterosi" cosa vogliono? Con che strategia? Con quali mezzi? Ecco l’inganno

Sembra un problema lessicale, è un garbuglio geopolitico. La parola di partenza è “volenterosi”. Nella finzione del racconto, indica quel gruppo di nazioni e leader europei che si candida a rappresentare un fronte di pressione diplomatico-militare sulla Russia di Putin autonomo o, nelle improbabili intenzioni degli esordi, addirittura in opposizione agli Stati Uniti di Trump. Nella realtà, quella che Machiavelli chiamava «la verità effettuale della cosa», intrisa di potere, capacità di proiezione, deterrenze reciproche (le «carte che si hanno in mano», semplifica un pokerista inveterato come The Donald), i “volenterosi” sono nel migliore dei casi un auspicio frustrato. Anzitutto, soffrono una cronica crisi d’identità: non è chiaro proprio “che cosa vogliono”. Sì certo, a parte un generico e ridondante impegno a “sostenere l’Ucraina”, ma parliamo di capi di Stato e di governo. Lo sapranno, che la politica, specie la politica al confine con quella sua particolare e tragica variante che è la guerra, non può limitarsi alla retorica, implica rapporti di forza, strategie anche offensive, implica piani. Qual è il piano di Monsieur Macron, di Herr Merz, di Mister Starmer?

Trump un piano ce l’ha, si chiama «pace attraverso la forza»: legare a sé l’Ucraina tramite un accordo commerciale sulle terre rare che è anche una notevole garanzia implicita e costringere la Russia al tavolo negoziale evocando pressioni militari ed economiche. Sì, è un piano che al momento sta funzionando poco, principalmente per il tatticismo dilatorio di Mosca. Benissimo, e i “volenterosi”? Hanno uno straccio di schema alternativo a quello trumpiano? Nella rappresentazione mediatica, dapprima lo schema si è chiamato Riarmo Europeo. Ma nella sostanza geopolitica è presto emerso come la formula di marketing fosse funzionale da un lato all’eterna velleità imperiale francese (Macron arrivò a offrire il proprio ombrello nucleare portatile in sostituzione di quello Usa) e dall’altro alla rianimazione dell’industria tedesca piegata in primis dal Green Deal. «La Germania avrà l’esercito più forte d’Europa», ha tuonato Merz, ed è difficile non segnalargli come l’ultima volta che accadde non andò benissimo.