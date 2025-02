Applausi a Draghi se critica l'Ue. Ma se lo fa l'americano Vance la sinistra insorge

20 febbraio 2025 a

È innegabile che il discorso di Monaco del vicepresidente Usa L.D. Vance sia risultato urticante agli orecchi dei leader europei. Ma chiediamoci come mai le sferzate di Vance hanno avuto come reazione alti lamenti e indignazione diffusa mentre quando a bacchettare l’Ue è Mario Draghi gli applausi si sprecano.