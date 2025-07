Aereo, rivoluzione: cosa puoi portare nel borsone e da quando

Niente limiti ai liquidi nel bagaglio a mano in aereo: all’interno dei trolley, oltre ai dispositivi portatili come tablet, computer e telefoni, si potranno mettere anche i liquidi senza più rispettare il limite dei 100 millilitri. La nuova disposizione potrebbe partire già da fine luglio-inizio agosto, come si legge sul Corriere della Sera. Al centro di questo cambiamento un aggiornamento degli apparecchi di controllo Hi-Scan 6040 CTiX realizzati dalla società Smiths Detection,

La Conferenza europea dell’aviazione civile (Ecac) potrebbe dare l’ok all’algoritmo aggiornato di questi apparecchi già domani, venerdì 25 luglio. I macchinari sono stati installati negli aeroporti di Milano Malpensa e Linate, Roma Fiumicino, Bergamo, Catania, Bologna e Torino. Il divieto di portare nel bagaglio a mano i contenitori con liquidi superiori ai 100 millilitri era stato introdotto nel 2006.