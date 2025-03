Viktor Orban, lettera all'Unione europea: "Aprire negoziati diretti con la Russia"

01 marzo 2025 a

"Avviare i negoziati con la Russia". Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha invitato formalmente l'Unione Europea ad aprire colloqui diretti con Mosca per porre fine alla guerra in Ucraina e ha ribadito che Budapest si opporrà a un accordo a livello di Unione sul conflitto in un prossimo vertice.

"Sono convinto che l'Unione europea, seguendo l'esempio degli Stati Uniti, dovrebbe avviare colloqui diretti con la Russia su un cessate il fuoco e una pace sostenibile in Ucraina", ha scritto Orban in una lettera indirizzata ad Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo.

Il leader dei Patrioti per l'Europa ha proposto di non "tentare di adottare conclusioni scritte sull'Ucraina in occasione del Consiglio europeo straordinario" del prossimo 6 marzo. E' quanto si legge in una lettera pubblicata dallo stesso leader ungherese sui suoi profili social in cui risponde all'invito del presidente del Consiglio europeo Costa a partecipare alla riunione.

"Alla luce della prima bozza di conclusioni circolata il 27 febbraio e delle discussioni in seno al Coreper del giorno successivo, è risultato evidente che esistono differenze strategiche nel nostro approccio all'Ucraina che non possono essere colmate con la stesura o la comunicazione. Sono convinto che l'Unione europea - seguendo l'esempio degli Stati Uniti - debba avviare discussioni dirette con la Russia per un cessate il fuoco e una pace sostenibile in Ucraina. Questo approccio non è conciliabile con quello che si riflette nella bozza di conclusioni", si legge nella missiva di Orban.

Pertanto, prosegue l'ex membro del Ppe, "propongo di non tentare di adottare conclusioni scritte sull'Ucraina in occasione del Consiglio europeo straordinario. In alternativa, propongo di limitare le conclusioni scritte al richiamo e al sostegno della Risoluzione 2774 (2025) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 24 febbraio 2025. La risoluzione segna una nuova fase nella storia del conflitto e rende irrilevante tutto il precedente linguaggio concordato dal Consiglio europeo". Secondo Orban, in conclusione, "un tentativo di adottare conclusioni scritte da parte del Consiglio europeo sull'Ucraina proietterebbe l'immagine di un'Unione europea divisa".