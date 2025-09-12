Russia, la Nato lancia "Sentinella Orientale": ecco qual è l'obiettivo

Il Comando Alleato per le Operazioni (ACO), responsabile della pianificazione e dell'esecuzione di tutte le operazioni Nato, eseguirà l'operazione Eastern Sentry (Sentinella Est) lungo il fianco orientale della Nato - si legge in una nota dell'Alleanza -. Ciò rafforzerà ulteriormente la nostra posizione per proteggere e tutelare tutti gli Alleati. L'attività multi-dominio, che inizierà nei prossimi giorni e proseguirà per un periodo di tempo non reso noto, è in risposta alle continue violazioni dello spazio aereo, tra cui i numerosi droni russi che hanno violato lo spazio aereo polacco il 10 settembre.

Gli Alleati hanno già iniziato ad annunciare il dispiegamento di forze e capacità per Eastern Sentry. La Danimarca contribuirà con due F-16 e una fregata antiaerea, la Francia con tre Rafale e la Germania con quattro Eurofighter. Anche il Regno Unito ha espresso la sua disponibilità a fornire il proprio supporto. Queste e altre forze rafforzeranno le forze alleate esistenti e miglioreranno la deterrenza e la posizione difensiva della Nato dove e quando necessario. L'ACO collaborerà inoltre a stretto contatto con l'Allied Command Transformation, come continua a fare con Baltic Sentry, per sperimentare e mettere rapidamente in campo nuove tecnologie su scala dell'Alleanza, come sensori anti-drone e armi per rilevare, tracciare e distruggere i droni. Il Quartier Generale Supremo delle Potenze Alleate in Europa (SHAPE) è il quartier generale militare dell'ACO.

"Stasera ho emesso l'ordine per l'inizio del programma Sentinella dell'Est. L'ordine è stato impartito all'inizio di questa conferenza stampa, quindi le operazioni vengono organizzate immediatamente sotto la mia autorità, in condizioni di sicurezza. Ora, ci vorrà del tempo per mettere insieme tutto con i nuovi contributi che sono arrivati, e continueremo a lavorare su questo e a perfezionare la progettazione dell'operazione, ma inizia immediatamente", ha spiegato il Comandante Supremo della Nato in Europa (SACEUR), Generale Alexus G. Grynkewich, in conferenza stampa con il Segretario generale Mark Rutte nel Quartier generale dell'Alleanza atlantica.