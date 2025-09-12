Dritto e Rovescio, Del Debbio: "Cosa vedi nel mio letto", Luxuria di sasso

"Ce l'hai la telecamera in camera da letto?". Finisce con il botto la prima puntata della nuova stagione di Dritto e rovescio, il talk del giovedì sera condotto come sempre da Paolo Del Debbio.

In studio si parla dello scandalo anche giudiziario dei cosiddetti "siti sessisti", dal gruppo chiuso di Facebook "Mia moglie" alla comunity di Phica.eu in cui gli iscritti e gli utenti si scambiavano migliaia di foto private (e rubate) di moglie, compagni, ex, semplici conoscenti o donne famose del mondo della politica, dello spettacolo, dello sport. Una vicenda agghiacciante che ha fornito uno spaccato inquietante sulle perversioni degli italiani e sulle piccole e grandi violazioni della privacy quotidiane.

La battuta, fulminante, citata poc'anzi è di Vladimir Luxuria, ospite in studio insieme a Giuseppe Cruciani. Il destinatario è proprio Del Debbio, che si smarca con una risata: "No no no. Anche perché esseno single non ci sarebbe niente da vedere, le lenzuola...". "Poca roba? La noia?", lo punzecchia Luxuria tra le risate del pubblico. "Esatto - conferma Del Debbio -, anche stasera vedresti uno che dice 'che cog***i andiamo a letto".