Dritto e Rovescio, Del Debbio: "Cosa vedi nel mio letto", Luxuria di sasso

di Claudio Brigliadorivenerdì 12 settembre 2025
"Ce l'hai la telecamera in camera da letto?". Finisce con il botto la prima puntata della nuova stagione di Dritto e rovescio, il talk del giovedì sera condotto come sempre da Paolo Del Debbio.

In studio si parla dello scandalo anche giudiziario dei cosiddetti "siti sessisti", dal gruppo chiuso di Facebook "Mia moglie" alla comunity di Phica.eu in cui gli iscritti e gli utenti si scambiavano migliaia di foto private (e rubate) di moglie, compagni, ex, semplici conoscenti o donne famose del mondo della politica, dello spettacolo, dello sport. Una vicenda agghiacciante che ha fornito uno spaccato inquietante sulle perversioni degli italiani e sulle piccole e grandi violazioni della privacy quotidiane. 

La battuta, fulminante, citata poc'anzi è di Vladimir Luxuria, ospite in studio insieme a Giuseppe Cruciani. Il destinatario è proprio Del Debbio, che si smarca con una risata: "No no no. Anche perché esseno single non ci sarebbe niente da vedere, le lenzuola...". "Poca roba? La noia?", lo punzecchia Luxuria tra le risate del pubblico. "Esatto - conferma Del Debbio -, anche stasera vedresti uno che dice 'che cog***i andiamo a letto". 

Riguardo alla ipotesidi piazzare delle telecamere di sicurezza all'interno dei bagni pubblici, Luxuria si dice assolutamente contraria ma Cruciani apre: "Vabbè, l'importante è sapere chi guarda quelle immagini e sapere che non le usi per ricattare. Se vedono che pi***i chissenefrega. L'importante è che lo veda uno delegato alla sicurezza, magari vede uno che entra e ti dà una coltellata". "Giuseppe - se la ride Del Debbio -, quello deve essere portato a farsi benedire. Entra in un bagno e si becca una pugnalata... Te devi scrivere un romanzo thriller o qualcosa del genere, non lo so io...".

