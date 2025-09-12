Milan, bomba di Carlo Pellegatti: chi si compra la squadra

La famiglia Steinbrenner, guidata dall’uomo d’affari statunitense George Michael, è una delle famiglie delle più influenti nello sport americano. Proprietari dei New York Yankees dal 1973, hanno trasformato la squadra di baseball in un’azienda di famiglia da tramandare ‘per l’eternità’. Ora il loro nome viene accostato al Milan, secondo indiscrezioni rilanciate dal giornalista Carlo Pellegatti. Nel suo canale YouTube, il giornalista di fede rossonera ha parlato di una possibile “new company” che unisca Yankees e Milan, con la famiglia newyorkese pronta a subentrare al fondo RedBird di Gerry Cardinale, attuale proprietario del club rossonero. L’ipotesi ha subito acceso il dibattito sui social: tra i tifosi c’è chi sogna un ritorno a una gestione “familiare”, come ai tempi di Berlusconi, e chi invece teme un passaggio troppo radicale.

Va ricordato che gli Steinbrenner sono già presenti nell’orbita Milan, attraverso una quota del 10% all’interno del fondo RedBird. La loro storia parte da George Michael Steinbrenner III, soprannominato “The Boss”, che nel 1973 acquistò gli Yankees. Uomo deciso e autoritario, impose regole severe, investì senza limiti e portò a New York sette titoli MLB tra il 1977 e il 2009. Oggi a guidare gli Yankees è il figlio Hal, che ha trasformato la franchigia in un brand globale, puntando su merchandising, rinnovamento dello stadio e diversificazione. Non a caso è entrato anche nel calcio con il New York City Fc.