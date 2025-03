Orban, "un sondaggio sull'adesione dell'Ucraina all'Ue": la bomba politica sull'Europa

07 marzo 2025 a

"L'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea non può essere decisa dai cittadini. Stiamo lanciando un sondaggio d'opinione in Ungheria sull'adesione dell'Ucraina all'Ue!". La proposta diViktor Orban plana su Facebook come una bomba ad orologeria su Bruxelles e il futuro dell'Ue, in un momento già delicatissimo.

Il premier ungherese è stato l'unico a opporsi contro il piano di riarmo illustrato dalla presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen e al termine del vertice ha usato parole dure: "Ci siamo trovati di fronte a una scelta chiara: guerra o pace. Tutti gli altri 26 leader dell'Ue hanno sostenuto la continuazione dell'azione militare, mentre l'Ungheria si è schierata da sola a favore della pace".

Secondo il leader dei Patrioti, l'Europa dovrebbe sostenere pienamente i negoziati di pace di Donald Trump con la Russia, sottolineando poi come l'Ue non possa sostenere i costi della sopravvivenza e degli sforzi militari dell'Ucraina, soprattutto perché gli aiuti finanziari degli Stati Uniti non sono più garantiti. "Le somme che vogliono inviare all'Ucraina, sommate ai costi dell'adesione all'Ue, sono più di quanto l'economia europea possa gestire".

"Dicono che l'Ungheria è isolata, ma in realtà è l'Ue che si è isolata, tagliata fuori dagli Usa, dalla Cina attraverso le guerre commerciali e dalla Russia a causa delle sanzioni - prosegue nella sua invettiva Orban -. L'Ungheria non è affatto isolata. Se a due passi da noi c'è un baratro, chi ci supera potrebbe non aver fatto la scelta più intelligente".

Quindi, tornando sulla "coalizione dei volenterosi" a sostegno di Kiev che dovrebbe venire finanziata da Bruxelles, il premier ungherese ha concluso: "Al momento, abbiamo appena ricevuto informazioni su una somma di denaro enorme, che è impossibile reperire data la situazione attuale dell'economia europea. Sarei molto cauto, perché semplicemente non siamo in grado di finanziare tutto ciò".