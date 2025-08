Lewis Hamilton, lo sfogo-choc: "Sono inutile, la Ferrari dovrebbe cambiare pilota"

Ancora una delusione per Lewis Hamilton con la Ferrari. Il pilota inglese, sette volte campione del Mondo, è rimasto fuori nel Q2 del Gran Premio di Ungheria, a Budapest. Hamilton, nove volte in pole position in Ungheria, non è andato oltre il 13esimo tempo a più di 8 decimi da Lando Norris, primo con la McLaren in 1'14"890.

"La macchina non è un problema forse bisogna cambiare il pilota", ha spiegato il pilota inglese a Sky Sport. "Sono inutile, non è colpa del team. Cosa mi manca? Non lo so, non lo so. Me lo chiedo anche io. Non ho risposte da dare. Forse bisogna cambiare pilota, perché a quanto pare è possibile portare questa macchina in pole position", ha poi aggiunto.