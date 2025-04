Nicola Zingaretti sbaglia Pec: multa monstre dall'Ue?

Povero Zingaretti, era pronto col vestito della festa ma gli hanno rovinato il 25 aprile. Stava lì per fustigare il governo, ma gli è capitata una giornata poco sobria con la notizia dell’atto relativo al rendiconto sbagliato per le spese elettorali relative alla campagna elettorale europea. Depressione a mille, caccia al colpevole, e si è volatilizzato, altro che resistenza... Magari all’ex governatore del Lazio andrà bene, se la caverà con un buffetto, ma certo è che non passa un bel momento visto che rischia la poltrona dorata di Strasburgo. Ovviamente, ma per Zingaretti non è una novità, lui nega. «Non ci sono procedimenti aperti», fa replicare dal suo staff che tutto preoccupato commentava in un vorticoso giro di telefonate la notizia pubblicata dal Fatto quotidiano. Niente mascherine o altre indagini, ma si palesava la fine di una carriera europea. La bella vita; l’assenza di sudore sulla fronte; il sorriso smagliante.

Tutto finito. Possibile? Tutta colpa di Marco Travaglio, che ha agitato il risveglio dell’ex segretario del Partito democratico, che quando si dimise descrisse i dem praticamente come una fogna. Ebbene, il Fatto lo ha trattato grosso modo come un boss che mischia le carte per non farsi pizzicare. A causa degli uomini della sua organizzazione, sarebbe infatti esploso il caso Zingaretti, che rischierebbe il seggio conquistato alle europee 2024 a causa dell’errore commesso nell’invio della Pec al Collegio regionale di garanzia presso la corte d’appello di Roma, contenente il rendiconto sulle spese sostenute e sui contributi ricevuti durante la campagna elettorale. Un errore apparentemente da niente, un punto o una virgola omessi o aggiunti all’indirizzo di posta elettronica, che però avrebbe fatto saltare la ricezione della documentazione in Corte d’appello. Si tratta di un adempimento obbligatorio che riguarda tutti i candidati, persino quelli non eletti. Devono comunque certificarlo.