Giorgia Meloni, la foto che smonta le balle della sinistra

A questo punto, val la pena rimettere indietro il nastro. Già, di fronte alla foto di Giorgia Meloni con Ursula von der Leyen e J.D Vance. Con le parole di quest’ultimo che riconosce alla presidente del Consiglio il ruolo di “ponte” tra Stati Uniti ed Europa. Istantanee che vanno collegate anche al sabato molto rilevante, da un lato il bilaterale con Merz, sempre della premier, dall’altro lato il ministro degli Esteri Antonio Tajani che incontra a lungo, nella Capitale, il segretario di Stato americano Marco Rubio. Via al rewind, dunque, per capire dov’è stata la sinistra tutti questi giorni. Risposta: a battere il tasto di un’Italia che non conta, messa ai margini, isolata. A rispolverare quello schemino lì, sempre il solito, il “tanto peggio tanto meglio”. Qualcuno non molla. È il caso di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, per esempio, che ancora ieri non arrendendosi all’evidenza scriveva: «Con Meloni l’Italia è fuori dalle discussioni importanti». Sabato, in un colloquio alla Stampa, sentenziava: «Con Meloni l’Italia non c’è: è stata retrocessa in Serie B». Venerdì, la capogruppo alla Camera del suo partito, Maria Elena Boschi, affondava sul nodo vertice dei “volenterosi” in Albania: «Nuova umiliazione per l’Italia», sottolineava. «Giorgia Meloni fa la spettatrice, fuori dal gruppo di testa sull’Ucraina. Mai l’Italia era stata così ai margini nel dibattito europeo e mondiale».

Ieri mattina, prima che l’incontro a tre dovesse svolgersi, l’ex segretario del Pd Nicola Zingaretti, oggi europarlamentare, intervistato da Repubblica si diceva sicuro: «L’Italia paga una prezzo enorme perché Meloni ha collocato il nostro Paese tra le destre nazionaliste che boicottano le iniziative europee». Sempre in area Pd, Elly Schlein qualche giorno fa moraleggiava sulla foto del “treno per Kiev” in cui era assente la presidente del Consiglio (avrebbe comunque partecipato al telefono al vertice). «Meloni ha fatto male a non andare», sottolineava la leader dem. «In questi mesi la propaganda della destra ci raccontava quanto l’amicizia tra Meloni e Trump avrebbe reso l’Italia un Paese ponte», invece «l’Europa c’era, l’Italia no». E ieri da Fazio ha negato la realtà dicendo: «Altro che pontiera, Meloni ha perso il treno». In occasione, invece, della riunione dei volenterosi a Tirana, il capogruppo al Senato Francesco Boccia la metteva giù così: «L’Italia con il comportamento di Giorgia Meloni si isola ancora di più in Europa dimostrando la totale inaffidabilità del suo governo. Ancora una volta il nostro Paese, tra i fondatori dell’Unione Europea, viene umiliato grazie alle ambiguità di questa destra».