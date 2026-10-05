Ecco i voti che decideranno il futuro dell'Europa

I successi di AFD nei Land della Germania orientale hanno strappato titoli sulle principali testate mondiali. Si è parlato di Pomerania, Sassonia Anhalt, Turingia e Brandeburgo come se fossero l’ombelico del mondo. La destra tedesca è sicuramente un fenomeno importante e da seguire con attenzione, ma ci sono eventi più importanti per il Vecchio Continente che avranno luogo in posti a noi più familiari.

È sulle sponde del Mediterraneo che si deciderà il futuro prossimo dell’Europa. Entro la prossima primavera che si terranno le elezioni nei tre Paesi mediterranei più importanti - in Francia (presidenziali e forse anche legislative), in Italia e Spagna - dove la destra cerca conferme o sorpassi che potrebbero significare il definitivo sdoganamento di un’ondata che Bruxelles ha sempre arginato offendendo democrazia e buon senso. L’Italia è il caso più semplice, nel senso che qui il voto ruota attorno all’attuale premier Giorgia Meloni. L’Italia è anche il battistrada di tutti quegli altri Paesi dove la destra è certamente maggioritaria ma rischia di non governare se non trova alleanze quantomeno programmatiche con i partiti più centristi. A cominciare proprio dalla Spagna dove stando così le cose la sopravvivenza di Sanchez è solo legata alla volontà del Partito Popolare e di Vox di trovare un accordo a livello nazionale.