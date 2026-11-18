Quarantuno milioni di euro dei contribuenti spesi per convincere i parlamentari europei ad approvare le leggi della Commissione Ue. Si tratta dell’ennesimo cortocircuito di Bruxelles, stavolta messo nero su bianco da un documento interno del Parlamento firmato dall’eurodeputato di Fdi Carlo Fidanza e dall’olandese indipendente Dirk Gotink. Il sistema è perfetto, almeno sulla carta: l’esecutivo finanzia decine di Ong su Green Deal e immigrazione, e quelle stesse sigle usano i fondi pubblici per fare lobbying su chi deve votare le direttive. La cosa tragicomica è che questa sarebbe la cosiddetta «partecipazione democratica».Il testo è approdato alla discussione del gruppo istituito nella commissione per il controllo dei bilanci; il voto in merito è previsto il 24 novembre.

DOSSIER

Nel dossier vengono indicati 119 contratti analizzati, 63 dei quali classificati a rischio reputazionale: il 52,9% del totale. I contributi Ue ai progetti segnalati ammontano a 41,26 milioni di euro: 19,61 per il filone ambientale e 21,64 per quello migratorio. Sono finanziamenti complessivi, dei quali l’advocacy costituisce ufficialmente solo una componente. Ma insomma, il lobbying fa molto, moltissimo. Tutto ciò suscita una domanda che dovrebbe essere abbastanza basilare: perché mai l’esecutivo europeo dovrebbe finanziare organizzazioni che intervengono sugli altri decisori per orientarne le scelte?

Gli esempi contenuti nel documento scendono fino al livello dei voti e degli articoli delle norme: incontri mirati con eurodeputati alleati per difendere la legge sul ripristino della natura, indicazioni di voto, sostegno agli emendamenti favorevoli al Green Deal, interventi sui negoziati fra Parlamento, Consiglio e Commissione Ue. Perfino iniziative per influenzare i programmi elettorali e le priorità del nuovo esecutivo. La sedicente spontanea voce che proveniva dal basso su queste tematiche disponeva, insomma, di un piano operativo piuttosto professionale. Nell’allegato pubblico si nota “Zero Waste Europe”, con un contributo Ue di 501.280 euro per il 2024: l’organizzazione rivendica di avere influenzato il Parlamento sulla direttiva rifiuti e promosso un impegno rivolto ai candidati alle europee. L’European Environmental Bureau, finanziato con 700mila euro nel 2022, racconta gli sforzi per sostenere i dossier del Green Deal e il ringraziamento di Frans Timmermans. Il circuito si chiude con un grazie del promotore politico ai sostenitori sovvenzionati.

Sul fronte migratorio il briefing cita, fra gli altri, un progetto Asgi da 129mila euro, con lettere alle amministrazioni e un documento di advocacy. Il rapporto parlamentare in tal caso descrive rischi meno acuti, distinguendo tra assistenza legale, integrazione e pressione politica.Certo però che, pur senza trasformare ogni servizio ai migranti in una prova a carico, il calcolo viene facile: è uno più uno. «Un anno di lavoro, centoventi contratti analizzati e la conferma evidente di un meccanismo perverso ai danni dei contribuenti europei. Soltanto la punta dell’iceberg», spiega a Libero Carlo Fidanza, capodelegazione di Fdi al Parlamento europeo. «È gravissimo che la Commissione e le sue Agenzie esecutive abbiano finanziato Ong ambientaliste e pro-immigrazione per esercitare pressioni sugli eurodeputati e su altri rami della stessa Commissione per favorire l’approvazione delle norme più contestate del Green Deal di Timmermans e delle politiche dei porti aperti. Ora stiamo discutendo il prossimo bilancio Ue 2028-34 e le raccomandazioni finali del nostro lavoro devono diventare regole stringenti a difesa del denaro pubblico e della trasparenza».

LINEE GUIDA

La Commissione sostiene che le organizzazioni elaborino autonomamente i programmi. I coautori obiettano che quei programmi vengono approvati e finanziati dai suoi uffici. Il documento, del resto, denuncia un evidente problema istituzionale: l’esecutivo rischia di sovvenzionare la pressione su chi dovrebbe valutarne liberamente le proposte. Le linee guida correttive risalgono al maggio 2024.Quando Cinea, l’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente, ha chiesto modifiche a 28 beneficiari, nessuno ha presentato richiesta: serviva il consenso delle parti e i contratti sono scaduti nel 2025. La correzione quindi è stata fatta a fiducia.Le 23 raccomandazioni del dossier chiedono audit indipendenti, contabilità separata, contratti accessibili e divieto di finanziare lobbying verso istituzioni europee e nazionali, con esclusioni di almeno cinque anni per violazioni accertate. Regole assolutamente da discutere. Intanto il contribuente aspetta di sapere quando potrà sul serio smettere di pagare le batterie dei megafoni di chi pretende di parlare a suo nome.