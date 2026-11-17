L’Italia “usicrà dalla procedura di infrazione se il deficit salirà solo per il Nec”, ossia la clausola nazionale di salvaguardia. A spiegarlo è il “falco” Valdis Dombrobskis, commissario europeo all’Economia. Un riconoscimento importante per l’operato del governo di Giorgia Meloni, che ha ridotto sensibilmente il deficit pubblico. L’uscita dal “tunnel” dell’infrazione rappresenterebbe una boccata d’ossigeno per le casse nazionali, concedendo la possibilità di allargare i cordoni della borsa. La data probabile per la lieta notizia è quella della primavera 2027, quando la campagna elettorale sarà già in piena attività.

Secondo le previsioni della Commissione Ue, l’Italia registrerà quest’anno un deficit pubblico pari al 2,9% del Pil, in calo dal 3,1% del 2025 e sotto la soglia del 3%. Secondo le previsioni d’autunno diffuse oggi, il deficit dell’Italia dovrebbe poi risalire al 3,5% nel 2027 e al 3,2% nel 2028, per effetto anche della spesa aggiuntiva accordata in base alla clausola nazionale di salvaguardia per difesa ed energia. Il “Nec” a cui si riferisce Dombrovskis, come detto.

Il deficit è passato dal 7,1% del Pil nel 2023 al 3,4% del 2024 e al 3,1% dell’anno scorso, un livello superiore alla soglia del 3%, ragion per cui l’Italia è rimasta nella procedura per deficit eccessivo (Edp), nel braccio correttivo del patto di stabilità.

“Presenterò il pacchetto di autunno del semestre europeo la prossima settimana, con le valutazioni sul rispetto da parte dei Paesi” dei parametri chiave sui conti pubblici, ha spiegato Dombrovskis durante la conferenza stampa di presentazione delle nuove stime economiche.

Il commissario raccomanda prudenza sulle finanze pubbliche in un momento in cui diversi Paesi europei fanno registrare deficit di bilancio. “Dodici Stati membri hanno registrato nel 2026 disavanzi superiori al 3% del Pil. Entro il 2028 tale numero dovrebbe salire a sedici. I disavanzi più elevati nel 2027 sono attesi in Polonia, Romania, Belgio, Francia, Ungheria e Slovacchia. In questi paesi il disavanzo dovrebbe raggiungere quest’anno almeno il 5% del Pil”, ha detto Dombrovskis. “E’ quindi evidente che siamo giunti a uno snodo cruciale per la politica di bilancio. Gli Stati membri devono rispondere con bilanci che attuino politiche di bilancio prudenti e conformi al nostro quadro di bilancio”.