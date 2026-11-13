La sinistra vuole bandire il vino italiano dalle tavole: “Fa male alla salute...”

«Lo sa qual è la lezione da trarre da questa storia? Che la sinistra italiana pur di cavalcare la protesta contro il governo non ha esitato a strumentalizzare le proteste degli agricoltori. Poi, però, alla prova dei fatti si schiera sempre contro i nostri produttori e le eccellenze italiane». Carlo Fidanza, capo-delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, è reduce dal voto sulla “relazione d’iniziativa sul piano Ue contro il cancro”. Un atto di indirizzo dell’aula di Strasburgo, una sorta di mozione, che adesso potrebbe dare nuova linfa ai fautori dell’odiosa etichettatura nutrizionale nota come “Nutriscore” che al momento è nel cassetto.

È successo che ieri il documento, l’Europe’s Beating Cancer Plan con relatore il romeno Vasile Voiculescu di Renew Europe, è stato approvato. E al suo interno ha anche una parte con le raccomandazioni di natura sanitaria in cui una parte rilevante è occupata anche dai “consigli” da tenere a tavola. Ed è qui che l’approccio ideologico dell’Unione europea si è riproposto sulla falsariga di quanto contenuto nel “Nutriscore”, che punta a rendere obbligatoria l’etichettatura “a semaforo” sui prodotti considerati pericolosi. Ebbene, la “relazione d’iniziativa” approvata ieri di fatto contiene la messa al bando morale di carne rossa e, soprattutto, vino. Nel senso che demonizza l’uso di entrambi senza alcun riferimento né alla dieta, né alla quantità e agli usi.

SOLITO APPROCCIO

Fratelli d’Italia aveva presentato alcuni emendamenti per distinguere il consumo nocivo da quello ordinario e per eliminare dal testo ogni riferimento all’etichettatura demonizzante sul modello di quella irlandese. Niente da fare: con il sostegno degli eurodeputati di Pd, M5S e Avs, il documento è stato approvato a larga maggioranza. A votare a favore, oltre ai gruppi parlamentari di sinistra come S&D, Left e Verdi, anche Renew Europe e la maggior parte del Ppe (a partire dai “nordici”).

«La sinistra ha gettato la maschera e si è schierata contro le nostre eccellenze agroalimentari», è la sintesi di Fidanza. Da qui l’accusa, quando si tratta di passare dalle parole ai fatti, di penalizzare i nostri produttori e le eccellenze del “Made in Italy”: «Hanno votato contro i nostri emendamenti volti a preservare il settore del vino e a contrastare etichettature nutrizionali sul modello del Nutriscore». Fidanza ci tiene a sottolineare che «combattere il cancro è giusto e condivisibile, ma non si deve scambiare la prevenzione per proibizionismo e l’ideologia per scienza». Nulla di nuovo: usare un obiettivo giusto per poi piegarlo al proprio approccio ideologico.

«Sull’alcol è doveroso distinguere tra abuso e consumo responsabile», osservano lo stesso Fidanza e Pietro Fiocchi, vicepresidente della commissione Envi - ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare - che nel corso dei lavori ha rivestito il ruolo di “relatore ombra”.

«L’abuso va combattuto con forza, con prevenzione, controlli, educazione. Al contrario il consumo moderato, inserito in uno stile di vita sano e nella dieta mediterranea, non va criminalizzato con etichette allarmistiche e scientificamente infondate», aggiungono il capo-delegazione di Fdi-Ecr e Fiocchi.

Il rischio è che atti di indirizzo così finiscano per penalizzare ulteriormente un settore, come quello vitinicolo, che «attraversa una fase di difficoltà» e che «deve essere sostenuto, non demonizzato».

È vero che il Nutriscore, grazie all’opposizione del governo Meloni, è al momento accantonato, ma sono proprio documenti come quelli approvati ieri a Strasburgo che potrebbero spingere la Commissione - che non ha certo abbandonato l’obiettivo di rendere obbligatoria, a livello europeo, l’etichettatura a tornare alla carica. Il sospetto di Fdi è che prima o poi quel «progetto scellerato» possa essere «riesumato». «Continueremo a batterci», assicurano Fidanza e Fiocchi.

LA PREPARAZIONE

Il partito della premier aveva lanciato l’allarme sull’uso della “Strategia per la lotta contro il cancro” per colpire vino, carne rossa, salumi e altre eccellenze del patrimonio agroalim italiano fin dalla Com ne. Ma anche in sede d ri preparatori, «le sin parte dei popolari» av «rigettato gli emend alternativi» preferend boccare la strada dell’ logia», utilizzando «il sto nobile della lotta cro per lanciare l’enn attacco contro i nost duttori». Così dopo mesi di discussione il docum arrivato all’atte dell’assemblea plena Strasburgo.

Esulta Voiculescu di Renew Europa, che adesso si ta una mossa della Co sione «per proteggere i vani dal marketing de vi prodotti a base di taacco e nicotina». Il pressing è iniziato.