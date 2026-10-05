Russia ed Estonia, "esercito spostato al confine": quando e perché può scatenarsi la guerra

Intanto in Ucraina, dopo i massicci raid su Kiev, una nuova pioggia di missili e droni ha colpito il distretto industriale di Kharkiv : nel corso della notte, ma anche in pieno giorno, quando sono stati segnalati tre morti e 25 feriti. Il sindaco della città, I hor Terekhov , ha confermato il bilancio di un doppio attacco notturno con un edificio amministrativo e alcuni veicoli andati a fuoco, e decine di strutture residenziali danneggiate. I russi hanno utilizzato i Banderol , missili da crociera difficili da intercettare per le difese aeree ucraine. Inoltre un drone russo ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava , lasciando 22mila persone senza elettricità .

La Germania rischia "uno scontro violento" con la Russia che sta conducendo una " guerra ombra " contro Berlino. Il nuovo allarme degli 007 tedeschi è arrivato nel corso di un'audizione pubblica dei vertici dei servizi davanti alla commissione parlamentare. Ed è stato il presidente Martin Jaeger a spiegare le ragioni della esposizione tedesca nel conflitto con Mosca, confermando la necessità di ogni sforzo per sostenere Kiev. Le sue parole sono arrivate nelle ore in cui il Financial Times rivelava come l' Estonia stia spostando le truppe Nato ai confini con la Russia, in vista di un possibile futuro attacco.

L'allarme del capo dei servizi segreti tedeschi preoccupa non poco, non solo a Berlino. "Il confitto in cui ci troviamo con la Germania ha assunto una nuova più pericolosa dimensione - ha spiegato Jaeger, rispondendo alle domande dei parlamentari tedeschi -. La Germania rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. Il tentato attentato a Lipsia ne è solo un esempio: da nessun altro Paese proviene attualmente una minaccia così diretta, ampia e concreta nei confronti della Germania".

Questo avviene perché Berlino sta diventando "il maggior ostacolo della proiezione egemonica della Russia, e di conseguenza un obiettivo delle azioni russe", ha continuato. Ribadendo che i servizi segreti ritengono che la Russia potrebbe essere in grado di attaccare la Nato nel 2029, Jaeger ha comunque affermato che "attualmente non ci sono piani concreti di attacchi all'alleanza. Ma ha anche messo in guardia da possibili piccole azioni nel Baltico, "per testare la Nato e vedere chi dirà cosa".

Jaeger ha tuttavia sottolineato come, proprio in questo scenario, il sostegno all'Ucraina resti "un interesse centrale della Germania. E questo vale anche per l'Europa, e per i partner della Nato". "È un'illusione pensare che con la fine della guerra in Ucraina finirà anche lo scontro con la Russia. L'impostazione revisionista di Mosca va oltre l'Ucraina". "E se l'Ucraina fosse sconfitta le conseguenze per l'architettura della sicurezza dell'Europa e dei paesi Nato sarebbero molto gravi", ha aggiunto, sottolineando che uno scenario del genere comporterebbe anche costi molti più gravosi.